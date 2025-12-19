В ПАОКе рассказали, может ли Чалов на правах аренды вернуться в ЦСКА

"ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА насчет аренды Чалова. Федор — игрок нашего клуба, он важная часть команды", - приводит слова пресс-службы греческого клуба "СЭ".
В текущем сезоне Федор Чалов провел за ПАОК 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу. Ранее в СМИ появилась информация, что греческий клуб намерен расстаться с нападающим в зимнее трансферное окно.
Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 5,5 миллионов евро.
Фото: ФК ПАОК