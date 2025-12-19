"Есть проблемы в атаке — ни один из центрфорвардов не был в такой форме, чтобы безоговорочно стать первым номером. Поэтому и играл иногда Луис Энрике в этой позиции. Думаю, что если Кассьерра, Соболев и Лусиано не убедят к концу первого сбора, форварда клуб будет искать", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам прошлого сезона Лусиано Гонду стал лучшим бомбардиром петербургского "Зенита" в рамках чемпионата России. В текущем сезоне аргентинец ни разу не отметился результативным действием в матчах РПЛ - сообщалось, что нападающий в зимнее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщалось об интересе ЦСКА к футболисту петербуржцев.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 39 набранными очками в своем активе и отстает от "Краснодара" на один балл.
Семшов рассказал, в какой линии у "Зенита" есть проблемы
Фото: ФК "Зенит"