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Игра "Спартака" - это стыд! Оценки матча красно-белых с тульским "Арсеналом"

У "Спартака" нет основного состава, нет игры в атаке, а защита - дно. Тульский "Арсенал" был сильнее в каждой линии.

Игра "Спартака" - это стыд! Оценки матча красно-белых с тульским "Арсеналом"




"СПАРТАК"


Александр Максименко - 2,5. Сэйв после удара Костадинова, отбитый пенальти. В пропущенных голах Максименко не виноват, но и не выручил. Быстро, вместе со всей командой, Александр регрессировал из кандидата в сборную в средние вратари чемпионата.

Дмитрий Комбаров - 1,5. Лесовой - Дрис Мертенс тульской сборки. Потому что на глазах капитана своей команды, по совместительству брата-близнеца Дмитрия Комбарова, он уничтожил спартаковского защитника. Слабее защитника (хотя как можно называть игрока защитником, если он вообще не отбирает мяч) в чемпионате просто нет.

Сальваторе Боккетти - 2,5. Страсти и желания у Боккетти было больше, чем у других защитников. Сальваторе хотя бы нервничал, когда "Арсенал" пытался тянуть время. В отличие от тех же Кутепова и Комбарова. Да и в отборах Боккетти смотрелся получше.

Илья Кутепов - 1,5. Илья, который стоит на линии штрафной в майке сборной, когда рядом Сергей Игнашевич, и Илья, который в спартаковской форме должен выдвигаться выше и даже начинать атаки - это 2 разных футболиста. Против Тулы играл привычный Кутепов, для которого привоз - обыденность, первый пас - это что-то страшное, а игра один в один - всегда проигрыш.

Марко Петкович - 1,5. Массимо Каррера весь матч придерживал Петковича на своей половине поля, отказывая ему в подключениях вперед. Если бы итальянец проявил такое упрямство и оставил Петковича вне основного состава, то пользы для "Спартака" было бы больше. 2 вопроса - кто и зачем привел этого защитника в клуб?

Фернандо - 3,0. Луч мысли в игре "Спартака". Бразилец старался обострять. Даже злоупотреблял этим порой. Должен был отдавать голевой пас на Еременко, а получилась результативная передача на Зе Луиша, что тоже хорошо. Свои штрафные не забил.

Роман Еременко - 4,0. Лучший игрок в составе "Спартака", который не выступал на большом уровне 2 года. Как так вообще? И ведь это не только о том, как Роман видит поле. Это больше о его забеге в добавленное к первому тайму время, когда остальные уже ждали перерыв. Радиоуправляемые диагонали; удары, когда нужно. Еременко сейчас - это воплощение того забытого (особенно в этом сезоне) спартаковского футбола.

Роман Зобнин - 3,0. Вы видели, как Роман в интервью Карену Адамяну говорил, что он не парится по поводу отсутствия голов? В общем, Зобнину надо начинать париться. Хамам, финская, русская. Но парилка ждет Зобнина. 2 шикарных шанса Роман загубил, потому что просто не парится. Уже и объем у него на поле не такой, как раньше. И обводки неудачные. Роману надо дать перерыв.

Александр Ташаев - 2,0. Пока у экс-динамовца не получается ничего. Не видно, в чем он сильнее даже Ломовицкого. Непонятно, как он за одно лето превратился в такую посредственность. Или же там на него играло все "Динамо", а здесь надо самому подыгрывать?

Луис Адриано - 2,5. Голевая передача и все. Из бразильского в форварде остались только имя с фамилией. Все остальное было так ужасно и топорно. Невероятный процент брака, прямолинейность. Неужели присутствие на фланге рядом с Дмитрием Комбаровым так влияет на игру?

Зе Луиш - 4,0. Зе реализовал все, что у него было. А ведь раньше именно за плохую реализацию критиковали нападающего. Против "Арсенала" он выжал максимум из этого мрака, который раньше назывался атака московского "Спартака".

Михаил Игнатов - 2,0. Забил в прошлом туре, привез в этом. Какая у него была установка перед выходом? Еле перемещающийся Еременко приносил больше пользы, чем Игнатов - свеженький, только выскочивший на поле. Вносить перелом в игру - это не про Михаила.

Софьян Ханни, Александр Ломовицкий - б/о



"АРСЕНАЛ"


Михаил Левашов - 3,5. Зе Луиш расстреливал голкипера "Арсенала" из убойных позиций. В остальных моментах выглядел уверенно. Хотя во втором тайме "Спартак" избавил Левашова от работы.

Кирилл Комбаров - 3,5. А того ли брата убрали из "Спартака"? Кирилл к встрече с бывшей командой подошел максимально собранным и уверенным. Не терял позицию, неплохо исполнял стандарты. Да и вообще закрыл свой фланг. Дмитрию такое удавалось только в чемпионском сезоне.

Максим Беляев - 3,0. Стал соавтором голевой передачи, правда, на Зе Луиша. Да и в первом голе не удержал нападающего "Спартака". Во втором тайме исправился и стал суровым, как тульское оружие.

Гиа Григалава - 3,0. Поначалу много нервничал, фолил и спорил с арбитром. Но потом остыл и начал просто делать свою работу. 2 перехвата, 1 вынос на счету Григалавы.

Виктор Альварес - 3,5. Справился сначала с Ташаевым, потом с Луисом Адриано. Затем ему привели Ломовицкого, но и его Альварес закрыл. 2 перехвата, 1 отбор, 3 выноса. Его зона оказалась для "Спартака" непроходимой.

Мохаммед Кадири - 3,5. Если бы не ужасная передача, которая чуть не привела к пропущенному голу в самой концовке, заслужил бы оценку повыше. Потому что в центре работал за троих, успевая встречать и Зобнина, и Фернандо, и Еременко. Сделал голевую передачу.

Даниил Лесовой - 4,0. Сменил Мертенса в кошмарных снах Дмитрия Комбарова. Так легко убегал от защитника "Спартака", как будто приехал играть против футболиста ПФЛ. Показал хорошую выносливость, забил второй гол "Арсенала".

Георгий Костадинов - 3,5. Не отбей Максименко его удар в девятку, стал бы автором лучшего гола тура. В остальном помогал Кадири в центре, правда, не с такой же страстью и бодростью.

Огнен Ожегович - 4,5. Так Кутепова не таранили даже на чемпионате мира. Выиграл 60% верховых единоборств. Заработал пенальти, который, правда, не реализовал. Но на добивании ему никто не помешал.



Резиуан Мирзов - 4,0. Каррера, видимо, забыл о скорости Мирзова, выпуская против него Петковича. И пока Марко разворачивался, Резиуан убегал от него метров на 5. Да и ЗМС Кутепова разделал на замахе, как во дворе, когда забивал победный гол.

Лука Джорджевич - 3,5. На себя игру не брал, больше работал на партнеров. Хотя сам может и пробить, и обыграть. Тем более, спартаковцы разрешали и то, и другое.

Сергей Ткачев - 3,0. Вышел игру сушить, хотя может ее сделать мокрой. Со своей задачей справился без блеска.

Эванс Кангва, Игорь Горбатенко - б/о

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Арсенал Тула Каррера
Сегодня, 19:25
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7
(2)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как можно одновременно в защите выпускать Комбарова Петковича и Кутепова? Как? Даже учитель физкультуры, где о футболе только слышали, не поставит этих трёх баранов на поле одновременно. 3 пожара на поле - это никакое МЧС не погасит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Graf  г. Москва (Сегодня, 19:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Tokio581
По итогам матча лучшим игроком спартака признан наркот?


Так он хоть бегал... Другие, как после попойки еле ноги волочили! smiley
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#5  vad1970  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ерёма лукойловского бензина нанюхался.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#4  Мимо проходил   (Сегодня, 19:36)
  • 0
  •  (4)

Кокаиновая ш.л.ю.х.а уже любимица спартаковских трибун?
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 19:33)
  • -2
  •  (6)
online

Да, зря смеёмся, ещё МЮ.Лермонтов написал "над дураками не смеются"...
Особенно "народными"


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:29)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
и вот так кругом- шутки ! веселье ! смех !


уё6ки тупорылые..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Tokio581   (Сегодня, 19:29)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
По итогам матча лучшим игроком спартака признан наркот?
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
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