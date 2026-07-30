Андрей Аршавин поделился своим прогнозом на сезон-2026/27 Российской Премьер-Лиги.
По мнению Аршавина, вслед за "Зенитом" в итоговой таблице финишируют "Спартак" и "Краснодар", которые завоюют серебряные и бронзовые медали соответственно.
Главным претендентом на звание лучшего бомбардира бывший нападающий назвал Александра Соболева, ярко начавшего новый сезон в составе сине-бело-голубых.
Кроме того, Аршавин предположил, что по итогам сезона РПЛ покинут "Акрон" и "Родина". Свой прогноз экс-капитан сборной России опубликовал в Telegram-канале "Это футбол, брат!".
Аршавин назвал будущего чемпиона РПЛ и лучшего бомбардира сезона
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сделал прогноз на новый сезон, назвав призеров чемпионата, главного бомбардира и команды, которым грозит вылет.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press