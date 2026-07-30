В российском футболе вводят новую систему оценки мячей

РФС утвердил сертификацию футбольных мячей, разделив их на три категории.

Фото: РПЛ

Российский футбольный союз объявил о запуске собственной системы сертификации футбольных мячей. Нововведение должно повысить качество инвентаря, используемого на соревнованиях разного уровня, а также установить единые требования для производителей.



Согласно новой системе, мячи будут делиться на три категории. Класс «РФС Старт» предназначен для массового футбола и соответствует базовым требованиям при сохранении доступной стоимости. «РФС Стандарт» рассчитан на любительские турниры и подготовку резерва — к таким мячам предъявляются более строгие требования по долговечности и безопасности. Высшую категорию «РФС Про» получат мячи, соответствующие самым высоким стандартам качества и предназначенные для профессионального футбола.



Кроме того, РФС внес изменения в регламенты своих соревнований. Теперь в официальных турнирах можно будет использовать только мячи, имеющие сертификат «РФС Про» или FIFA Pro.



Источник: телеграм-канал РФС