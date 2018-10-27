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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Колосков: для игры с "Крыльями" у "Зенита" есть Заболотный, Дзюбе надо отдохнуть
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что для игры в чемпионате России с самарскими "Крыльями Советов" у "Зенита" есть нападающий Антон Заболотный, а Артему Дзюбе пора отдохнуть.
"Зенит" в четверг дома обыграл французский "Бордо" в матче Лиги Европы со счетом 2:1. Дзюба забил сам и ассистировал Далеру Кузяеву. Позже стало известно, что Дзюба играл с температурой. 29 октября "Зенит" на выезде сыграет с "Крыльями Советов" в 12-м туре Российской премьер-лиги.
"Это не новость, что люди с температурой играют. Не только в футболе играют с температурой, но и в других игровых видах спорта. И на уколах играют. У "Зенита" есть Антон Заболотный. Для того чтобы играть против "Крыльев Советов", Заболотный как раз подходящий игрок. А Дзюбе действительно надо отдохнуть, пора. Но решать это предстоит руководству клуба и главному тренеру", - цитирует Колоскова
"Р-Спорт".
"Зенит" в четверг дома обыграл французский "Бордо" в матче Лиги Европы со счетом 2:1. Дзюба забил сам и ассистировал Далеру Кузяеву. Позже стало известно, что Дзюба играл с температурой. 29 октября "Зенит" на выезде сыграет с "Крыльями Советов" в 12-м туре Российской премьер-лиги.
"Это не новость, что люди с температурой играют. Не только в футболе играют с температурой, но и в других игровых видах спорта. И на уколах играют. У "Зенита" есть Антон Заболотный. Для того чтобы играть против "Крыльев Советов", Заболотный как раз подходящий игрок. А Дзюбе действительно надо отдохнуть, пора. Но решать это предстоит руководству клуба и главному тренеру", - цитирует Колоскова
"Р-Спорт".
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