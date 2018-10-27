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Вячеслав Колосков: для игры с "Крыльями" у "Зенита" есть Заболотный, Дзюбе надо отдохнуть

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что для игры в чемпионате России с самарскими "Крыльями Советов" у "Зенита" есть нападающий Антон Заболотный, а Артему Дзюбе пора отдохнуть.

"Зенит" в четверг дома обыграл французский "Бордо" в матче Лиги Европы со счетом 2:1. Дзюба забил сам и ассистировал Далеру Кузяеву. Позже стало известно, что Дзюба играл с температурой. 29 октября "Зенит" на выезде сыграет с "Крыльями Советов" в 12-м туре Российской премьер-лиги.

"Это не новость, что люди с температурой играют. Не только в футболе играют с температурой, но и в других игровых видах спорта. И на уколах играют. У "Зенита" есть Антон Заболотный. Для того чтобы играть против "Крыльев Советов", Заболотный как раз подходящий игрок. А Дзюбе действительно надо отдохнуть, пора. Но решать это предстоит руководству клуба и главному тренеру", - цитирует Колоскова

"Р-Спорт".
Теги: Колосков Зенит Крылья Советов Заболотный Дзюба
Сегодня, 22:37
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#1  Denmark-1992   (Сегодня, 23:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Думаю стоит.....
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
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