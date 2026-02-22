Матчи Скрыть

"Барселона" разгромила "Леванте" и вышла в лидеры Ла Лиги

"Барселона" уверенно разобралась с "Леванте" в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги.
Фото: AS
Каталонцы добились победы со счётом 3:0. Счёт открыл Марк Берналь, затем преимущество хозяев увеличил Френки де Йонг, а окончательный результат оформил Фермин Лопес.

Победа позволила каталонскому клубу прервать серию из двух поражений во всех турнирах и выйти на первое место в чемпионате. Теперь у "Барселоны" 61 очко.

"Леванте" потерпел четвёртое поражение подряд и с 18 очками остаётся на предпоследней строчке турнирной таблицы.

