"Барселона" разгромила "Леванте" и вышла в лидеры Ла Лиги

"Барселона" уверенно разобралась с "Леванте" в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги.

Фото: AS

Каталонцы добились победы со счётом 3:0. Счёт открыл Марк Берналь, затем преимущество хозяев увеличил Френки де Йонг, а окончательный результат оформил Фермин Лопес.



Победа позволила каталонскому клубу прервать серию из двух поражений во всех турнирах и выйти на первое место в чемпионате. Теперь у "Барселоны" 61 очко.



"Леванте" потерпел четвёртое поражение подряд и с 18 очками остаётся на предпоследней строчке турнирной таблицы.

