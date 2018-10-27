Валерий Карпин: санкции к Скопинцеву? Ну поругаем, накажем

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Анжи" (1:0) заявил, что Элдор Шомуродов отлично справился с задачей левого защитника после удаления Дмитрия Скопинцева во втором тайме.- Так как мы играли первый тайм - не предполагалось ни особого пространства, ни свободных зон, то есть того что нравится Ионову - сказал Карпин. - И мы решили сыграть, скажем так, в два нападающих другого типа. Потому сыграл Шомуродов.- Оно повлияло, и сильно - и на игру, и на замены. Все планы по заменам пришлось перекраивать. Да, у нас есть игроки которые 90 минут пока не выдерживают, но те два матча не сидели у меня в голове. Конкретно на эту игру весь план поломался.- Пустого места там не оставалось и эти 17 минут. Если вы заметили - Шомуродов стал играть левого защитника. И отлично справился, как и со своим изначальным заданием. Мы знали что надо будет менять нападающих, и потому не спешили с заменами после удаления.- Ну а толку? Ну поругаем, накажем, но не думаю что это что-то изменит.