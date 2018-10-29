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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миодраг Божович: качеством игры я доволен, а вот результат разочаровал
Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович остался доволен игрой своей команды в матче с "Зенитом", несмотря на поражение со счётом 0:1, передает корреспондент Rusfootball.info. Роман Гуськов.
- Мы очень хорошо начали первый тайм. У нас было два голевых момента, но мы не забили. Потом случилась потеря в центре поля и "Зенит" забил гол. После этого они больше ничего не создали, а у нас Канунников бил в перекладину и Корниленко замыкал прострел. Считаю, что мы заслужили большего, но это футбол. Если будем продолжать в том же духе, очки придут.
- Сегодня на трибунах часто звучала фраза: "матч упущенных возможностей". Согласны с этим?
- Да, согласен. Мы могли даже выиграть у "Зенита", но проиграли...
- Команда с задаче справилась? Вы довольны ими?
- Какая разница, мы ведь проиграли.
- Насколько серьезная травма у Молло? И как команда будет готовиться к "Краснодару", учитывая, что осталось очень мало времени до игры?
- По Молло пока информации нет. Утром будет медобследование. Насчет "Краснодара", будем играть через "не могу".
- Вы уже три недели в команде. Как вы оцениваете возможности "Крыльев"? Справедливо ли нынешнее занимаемое самарцами место? Есть ли в команде лидеры?
- По возможностям мы можем бороться за самые высокие места. Но мы всегда должны играть в схожей манере, как сегодня и набирать очки. Лидеры есть - те же Корниленко, Рыжиков.
- Соболев вышел на поле лишь в самом конце игры. С чем это связано? И как вы оцените его перспективы в конкуренции с Корниленко?
- Мы перестраивались, действовали на скорости, а Корниленко быстрее. В конце я его выпустил, чтобы он помог нам в борьбе и на стандартах. У него был момент. Он еще молодой, сравнивать его с Корниленко неправильно. Они очень разные игроки. Соболеву еще предстоит много работать и доказывать, а Корниленко уже много лет играет на высоком уровне.
- У "Крыльев" был большой процент брака в стартовый отрезок. Сказывался класс и давление соперника?
- В первом тайме мы играли хорошо, но брак присутствовал. Из-за него и пропустили. Наверное сказался класс "Зенита". Мы хотим играть в красивый футбол, хотим радовать болельщиков, это очень важно. Качество сегодняшней игры меня порадовало, но результат нет.
- Мы очень хорошо начали первый тайм. У нас было два голевых момента, но мы не забили. Потом случилась потеря в центре поля и "Зенит" забил гол. После этого они больше ничего не создали, а у нас Канунников бил в перекладину и Корниленко замыкал прострел. Считаю, что мы заслужили большего, но это футбол. Если будем продолжать в том же духе, очки придут.
- Сегодня на трибунах часто звучала фраза: "матч упущенных возможностей". Согласны с этим?
- Да, согласен. Мы могли даже выиграть у "Зенита", но проиграли...
- Команда с задаче справилась? Вы довольны ими?
- Какая разница, мы ведь проиграли.
- Насколько серьезная травма у Молло? И как команда будет готовиться к "Краснодару", учитывая, что осталось очень мало времени до игры?
- По Молло пока информации нет. Утром будет медобследование. Насчет "Краснодара", будем играть через "не могу".
- Вы уже три недели в команде. Как вы оцениваете возможности "Крыльев"? Справедливо ли нынешнее занимаемое самарцами место? Есть ли в команде лидеры?
- По возможностям мы можем бороться за самые высокие места. Но мы всегда должны играть в схожей манере, как сегодня и набирать очки. Лидеры есть - те же Корниленко, Рыжиков.
- Соболев вышел на поле лишь в самом конце игры. С чем это связано? И как вы оцените его перспективы в конкуренции с Корниленко?
- Мы перестраивались, действовали на скорости, а Корниленко быстрее. В конце я его выпустил, чтобы он помог нам в борьбе и на стандартах. У него был момент. Он еще молодой, сравнивать его с Корниленко неправильно. Они очень разные игроки. Соболеву еще предстоит много работать и доказывать, а Корниленко уже много лет играет на высоком уровне.
- У "Крыльев" был большой процент брака в стартовый отрезок. Сказывался класс и давление соперника?
- В первом тайме мы играли хорошо, но брак присутствовал. Из-за него и пропустили. Наверное сказался класс "Зенита". Мы хотим играть в красивый футбол, хотим радовать болельщиков, это очень важно. Качество сегодняшней игры меня порадовало, но результат нет.
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