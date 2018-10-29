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Сергей Семак: каждый игрок "Зенита" может играть лучше, чем сегодня. Но спад неминуем (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал, что его команда добыла победу над "Крыльями Советов" (1:0) при посредственной игре, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



- Мы плохо начали, ошибались в простых ситуациях. Допускали много ошибок в обороне на стандартах, что нам не свойственно. Повлиял забитый мяч: мы начали неважно, потом забили и в таком ключе продолжился матч. Сыграли ниже возможностей, качество было неважным. Но главное - три очка, учитывая сложный календарь с выездными матчами и неоптимальное состояние многих игроков.

- У команды серия матчей, когда вы играете на функциональном спаде...

- Это сложный цикл для футболистов, особенно для тех, кто играет в сборных. Один из самых сложных сезонов: огромный выплеск и эмоциональный, и функциональный. Спад в такой ситуации неминуем у любой команды. Наша задача - преодолеть эти периоды с минимальными потерями, когда не хватает эмоционально и физически.

- Как оцените текущую готовность и игру Мамманы?

- В прошлом матче он был хорош, эту игру нам еще предстоит проанализировать. Отыграл неплохо, но, если судить по сегодняшнему матчу, каждый футболист нашей команды может играть лучше. Понимаем, насколько сложно Маммане - он полгода не играл, а сейчас уже проводит второй матч подряд. Нарушаются связи, приходится ротировать позиции. Сегодня это сыграло, наверное, не в лучшую сторону, получали моменты после длинных передач или стандартов, что нам несвойственно.

- Удивило ли вас то, что "Крылья" вышли играть по схеме 4-4-2?

- Нет, не удивило. Мы готовились к такому варианту. Божович привык играть в четыре защитника, так что сюрпризом это не стало. "Крылья" сегодня молодцы, они старались. Новый тренер, эмоциональный подъем. Пришлось сложно, но такие матчи случаются.

- Александр Анюков вышел на замену. Это связано с тем, что он из Самары?

- У нас игроки не играет по территориальному признаку. Что касается Саши, то он много пропустил. Постепенно вводим его в игру. По его отношению и состоянию он готов играть в "Зените". Чернов почувствовал судороги и пришлось его менять. Саша вышел очень хорошо. Его появление было плановым - мы в любом случае готовили его к выходу, но замена получилась форс-мажорная.

- Вопрос не совсем по футболу: кому пришла идея назвать наш самарский аэропорт в честь Анюкова?

- Я не слышал об этом. Сейчас существует такая тенденция, есть предложения давать аэропортам имена известных людей. Я не против, двумя руками за.

- Чувствовалось, что игроки "Зенита" действовали нервозно. С чем это связано?

- Потому что ошибались в простых ситуациях. Счет скользкий, если бы забили второй мяч — успокоились бы и стало проще. Игра нервная, отсюда большое количество брака и много потерь мяча в простых ситуациях. Это можно связать и с усталостью, и с нервозностью.
Теги: Крылья Советов Зенит Семак Rвидео
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