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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в Самаре и восстановил прежний отрыв от «Краснодара», составляющий шесть очков. Гости из Санкт-Петербурга с большим трудом довели дело до победы в матче, в котором им пришлось обороняться практически все 90 минут. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия всех участников встречи.
Наверное, «Крылья Советов» не заслуживали поражения. Хозяева больше владели мячом, в два раза чаще били по воротам, а в одном из эпизодов гостей спасла перекладина. Подвело хозяев отсутствие идей в атаке, зачастую подопечным Миодрага Божовича не хватало последнего паса. «Зенит» был далеко не безгрешен, но, в целом, грубых ошибок избежал.
«Крылья Советов»
Сергей Рыжиков – 3.0. Голкипер «Крыльев Советов» не так часто вступал в игру. Гости нанесли всего три удара в створ ворот соперника. У Рыжикова – один первоклассный сейв после удара головой Артёма Дзюбы во втором тайме и один неудачный момент, завершившийся голом. В случае с ударом Паредеса Рыжиков мог спасти свою команду.
Агустин Рохель – 2.0. Уругвайский центрдеф продолжает обживаться в России. 21-летний наследник Диего Година и Диего Лугано едва не открыл счёт уже на 7-й минуте, когда после классного навеса Молло бил головой. Но в итоге Рохель вошёл в протокол матча, как человек, оставивший свою команду в меньшинстве. Впрочем, как показалось, в том эпизоде Рохель не нарушал правила, а арбитр мог бы и не наказывать хозяев. Ещё один момент в пассив уругвайца – потеря мяча в концовке первого тайма, которая едва не обернулась выходом один на один Мака. Там арбитр, напротив, спас гостей. Именно с ошибки Рохеля и опрометчивого выхода в центр поля началась атака «Зенита», ставшая голевой.
Георгий Зотов – 3.0. В первом тайме Зотов был одним из главных креативщиков самарцев. Матч он завершил с гроссмейстерским показателем точности передач (93,2%). Но Зотову явно не хватало решительности в решающих эпизодах. Там, где можно было делать обостряющую передачу, игрок «Крыльев» предпочитал более консервативные варианты.
Никита Чичерин – 3.5. Классный матч провёл Никита Чичерин. Крайний защитник не только здорово отрабатывал в обороне, но ещё и регулярно подключался к атакам. Чичерин – лидер в составе обеих команд по количеству отборов (6).
Тарас Бурлак – 3.0. Критиковать игроков обороны «Крыльев» было бы неправильный. Единственный гол хозяева пропустили после ошибки в центре поля и не лучшей игры голкипера. Вряд ли к Бурлаку могут быть претензии, матч он завершил с 4 выносами, 1 отбором и 2 перехватами.
Денис Ткачук – 3.0. Ткачук обязан был забивать в первом тайме, но после отличной передачи Молло умудрился пробить головой выше ворот. Во второй половине встречи Ткачук уже был не так активен.
Евгений Башкиров – 3.5. Башкиров в этом матче превратился в настоящего самарского Модрича. Практически всю свою игру хозяева вели именно через Башкирова, который осуществлял переход из обороны в атаку. В то же время опорник «Крыльев» ещё и успевал наносить дальние удары, пусть лишь один из них получился действительно опасным. Башкиров – один из лидеров «КС» по количеству передач (71), 88,7% из них ещё и были точными.
Йоан Молло – 3.0. Пока Молло, конечно, ещё не набрал оптимальные кондиции. Но даже в таком состоянии француз является одним из главных фантазистов своего клуба. Именно передачи Молло могли стать результативными в первом тайме, но Рохель и Ткачук свои моменты загубили.
Максим Канунников – 2.5. Канунников провёл не лучший матч в составе «Крыльев», но вполне мог и должен был стать одним из героев. Именно у Максима был лучший шанс в этом матче, но он его упустил, пробив в перекладину. В остальном Канунников больше запомнился своей активностью и старательностью, но не результативностью.
Паул Антон – 3.0. Румынский хавбек стал лидером «КС» по количеству передач, ведущим плеймейкером команды, но очень часто его действия были совершенно неконструктивными. Чудовищно неточные удары по воротам, низкий процент точности передач (81,7%). Вряд ли этот матч можно занести в актив Антону.
Сергей Корниленко – 3.0. Удивительно, что ветеран-форвард до сих пор остаётся главной боевой единицей «Крыльев Советов». Корниленко изрядно потрепал нервы защитникам «Зенита», собрал на себе 4 фола, регулярно был в эпицентре событий, хоть и не смог сделать ничего результативного.
Павел Яковлев – 3.0. Вышел на поле на 69-й минуте, заменив Молло. В ряде эпизодов здорово обострял игру своей команды, но особо не запомнился.
Мирал Самарджич – б/о. Получил всего десять минут игрового времени, заменив Корниленко, но никак себя не проявил.
Александр Соболев – б/о. Появился на поле на 89-й минуте, но вполне мог спасти свою команду. В концовке Соболев получил мяч в штрафной и классно положил корпус, чтобы пробить с разворота. Получилось в Лунёва.
«Зенит»
Андрей Лунёв – 3.5. В целом, Лунёв провёл качественный матч, хотя и не избежал ошибок. В концовке неудачно вышел на перехват, столкнувшись с Дзюбой, что вполне могло закончиться голом.
Бранислав Иванович – 3.5. Иванович, как и его партнёры по обороне «Зенита», периодически позволял сопернику действовать активно в атаке и создавать моменты. Но вряд ли именно Иванович был виноват в том, что «Крылья Советов» были так неплохи впереди. Скорее стоит винить полузащиту гостей.
Евгений Чернов – 3.0. Чернов пока ещё привыкает к своей роли в «Зените» и не слишком впечатляет своей игрой в атаке. Понятно, что Смольников и другие крайние защитники гораздо эффективнее впереди. Но, в целом, со своими функциями Чернов справился, тем более, что от него требовалось больше работать в защите.
Луиш Нету – 4.0. Лидер «Зенита» по количеству выносов мяча (10), лидер по количеству отборов (3). Сегодня именно португалец был ведущим центрдефом своей команды.
Эмануэль Маммана – 3.5. Маммана – один из лидеров «Зенита» по количеству выносов мяча в опасных ситуациях (8). Аргентинец постепенно возвращается на былой уровень после травмы. На этот раз Маммана избежал серьёзных ошибок.
Александр Ерохин – 2.5. Ерохин провёл явно неудачный матч. Вместо традиционной активности и острой игры впереди Ерохин фактически выпал. В результате за 55 минут игрового времени полузащитник «Зенита» сделал лишь 15 передач. При этом лишь 66,7% из них были точными.
Далер Кузяев – 3.0. Чуть лучше выглядел Далер Кузяев, но нужно признать, что борьбу в центре поля «Зенит» проиграл. Кто бы мог подумать, что «Зенит» уступит в итоге по проценту владения мячом? У Кузяева – всего 22 передачи, но зато точность составила почти 91%.
Клаудио Маркизио – 3.0. Маркизио – ещё один человек в составе «Зенита», который вряд ли остался доволен своей игрой. Вместо традиционной магии от итальянского плеймейкера «Зенит» получил лишь желание бороться. Показатели Маркизио не впечатляют – 39 передач и ни одной обостряющей.
Леандро Паредес – 4.0. Паредес – абсолютно лучший игрок в составе обеих команд. Помимо непосредственно самого гола Паредес отметился своими классными передачами и готовностью бороться на всех участках поля. Паредес действительно здорово отрабатывал в обороне, успевая накрывать соперника, да и с пасами всё было в порядке. Например, вспомним первоклассную передачу на Дзюбу в штрафную на 70-й минуте. Пусть в том эпизоде форвард «Зенита» и был в офсайде.
Роберт Мак – 3.0. Судья явно лишил Мака вполне заслуженного выхода один на один в концовке первого тайма. Мак здорово воспользовался ошибкой Рохеля и уже рванул к воротам, но судья посчитал иначе. В остальном Мак больше и лучше оборонялся, нежели атаковал.
Артём Дзюба – 3.0. У Дзюбы в последнее время не слишком ладится игра. Артём традиционно остаётся одним из лидеров «Зенита», который постоянно напрягает оборону соперника, но с результативными действиями сейчас не очень. Свой шанс Артём всё же получил, когда во втором тайме классно пробил головой. Но там «КС» выручил Рыжиков.
Магомед Оздоев – б/о. Оздоев вышел на поле на 89-й минуте и запомнился лишь тем, что подставил спину у углового флажка соперника, но арбитры упустили фол самарцев.
Олег Шатов – 2.5. Совершенно не попал в игру Шатов, появившись на поле на 55-й минуте. Закончил эту встречу Шатов с ужасающим показателем точных передач (47,1%). Интересно, когда такое было в последний раз?
Александр Анюков – б/о. Анюков заменил Чернова в концовке матча, получив около 15 минут игрового времени, но ничем себя не проявил. Отметим, что этот матч для Анюкова стал 400-м в составе «Зенита».
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Наверное, «Крылья Советов» не заслуживали поражения. Хозяева больше владели мячом, в два раза чаще били по воротам, а в одном из эпизодов гостей спасла перекладина. Подвело хозяев отсутствие идей в атаке, зачастую подопечным Миодрага Божовича не хватало последнего паса. «Зенит» был далеко не безгрешен, но, в целом, грубых ошибок избежал.
«Крылья Советов»
Сергей Рыжиков – 3.0. Голкипер «Крыльев Советов» не так часто вступал в игру. Гости нанесли всего три удара в створ ворот соперника. У Рыжикова – один первоклассный сейв после удара головой Артёма Дзюбы во втором тайме и один неудачный момент, завершившийся голом. В случае с ударом Паредеса Рыжиков мог спасти свою команду.
Агустин Рохель – 2.0. Уругвайский центрдеф продолжает обживаться в России. 21-летний наследник Диего Година и Диего Лугано едва не открыл счёт уже на 7-й минуте, когда после классного навеса Молло бил головой. Но в итоге Рохель вошёл в протокол матча, как человек, оставивший свою команду в меньшинстве. Впрочем, как показалось, в том эпизоде Рохель не нарушал правила, а арбитр мог бы и не наказывать хозяев. Ещё один момент в пассив уругвайца – потеря мяча в концовке первого тайма, которая едва не обернулась выходом один на один Мака. Там арбитр, напротив, спас гостей. Именно с ошибки Рохеля и опрометчивого выхода в центр поля началась атака «Зенита», ставшая голевой.
Георгий Зотов – 3.0. В первом тайме Зотов был одним из главных креативщиков самарцев. Матч он завершил с гроссмейстерским показателем точности передач (93,2%). Но Зотову явно не хватало решительности в решающих эпизодах. Там, где можно было делать обостряющую передачу, игрок «Крыльев» предпочитал более консервативные варианты.
Никита Чичерин – 3.5. Классный матч провёл Никита Чичерин. Крайний защитник не только здорово отрабатывал в обороне, но ещё и регулярно подключался к атакам. Чичерин – лидер в составе обеих команд по количеству отборов (6).
Тарас Бурлак – 3.0. Критиковать игроков обороны «Крыльев» было бы неправильный. Единственный гол хозяева пропустили после ошибки в центре поля и не лучшей игры голкипера. Вряд ли к Бурлаку могут быть претензии, матч он завершил с 4 выносами, 1 отбором и 2 перехватами.
Денис Ткачук – 3.0. Ткачук обязан был забивать в первом тайме, но после отличной передачи Молло умудрился пробить головой выше ворот. Во второй половине встречи Ткачук уже был не так активен.
Евгений Башкиров – 3.5. Башкиров в этом матче превратился в настоящего самарского Модрича. Практически всю свою игру хозяева вели именно через Башкирова, который осуществлял переход из обороны в атаку. В то же время опорник «Крыльев» ещё и успевал наносить дальние удары, пусть лишь один из них получился действительно опасным. Башкиров – один из лидеров «КС» по количеству передач (71), 88,7% из них ещё и были точными.
Йоан Молло – 3.0. Пока Молло, конечно, ещё не набрал оптимальные кондиции. Но даже в таком состоянии француз является одним из главных фантазистов своего клуба. Именно передачи Молло могли стать результативными в первом тайме, но Рохель и Ткачук свои моменты загубили.
Максим Канунников – 2.5. Канунников провёл не лучший матч в составе «Крыльев», но вполне мог и должен был стать одним из героев. Именно у Максима был лучший шанс в этом матче, но он его упустил, пробив в перекладину. В остальном Канунников больше запомнился своей активностью и старательностью, но не результативностью.
Паул Антон – 3.0. Румынский хавбек стал лидером «КС» по количеству передач, ведущим плеймейкером команды, но очень часто его действия были совершенно неконструктивными. Чудовищно неточные удары по воротам, низкий процент точности передач (81,7%). Вряд ли этот матч можно занести в актив Антону.
Сергей Корниленко – 3.0. Удивительно, что ветеран-форвард до сих пор остаётся главной боевой единицей «Крыльев Советов». Корниленко изрядно потрепал нервы защитникам «Зенита», собрал на себе 4 фола, регулярно был в эпицентре событий, хоть и не смог сделать ничего результативного.
Павел Яковлев – 3.0. Вышел на поле на 69-й минуте, заменив Молло. В ряде эпизодов здорово обострял игру своей команды, но особо не запомнился.
Мирал Самарджич – б/о. Получил всего десять минут игрового времени, заменив Корниленко, но никак себя не проявил.
Александр Соболев – б/о. Появился на поле на 89-й минуте, но вполне мог спасти свою команду. В концовке Соболев получил мяч в штрафной и классно положил корпус, чтобы пробить с разворота. Получилось в Лунёва.
«Зенит»
Андрей Лунёв – 3.5. В целом, Лунёв провёл качественный матч, хотя и не избежал ошибок. В концовке неудачно вышел на перехват, столкнувшись с Дзюбой, что вполне могло закончиться голом.
Бранислав Иванович – 3.5. Иванович, как и его партнёры по обороне «Зенита», периодически позволял сопернику действовать активно в атаке и создавать моменты. Но вряд ли именно Иванович был виноват в том, что «Крылья Советов» были так неплохи впереди. Скорее стоит винить полузащиту гостей.
Евгений Чернов – 3.0. Чернов пока ещё привыкает к своей роли в «Зените» и не слишком впечатляет своей игрой в атаке. Понятно, что Смольников и другие крайние защитники гораздо эффективнее впереди. Но, в целом, со своими функциями Чернов справился, тем более, что от него требовалось больше работать в защите.
Луиш Нету – 4.0. Лидер «Зенита» по количеству выносов мяча (10), лидер по количеству отборов (3). Сегодня именно португалец был ведущим центрдефом своей команды.
Эмануэль Маммана – 3.5. Маммана – один из лидеров «Зенита» по количеству выносов мяча в опасных ситуациях (8). Аргентинец постепенно возвращается на былой уровень после травмы. На этот раз Маммана избежал серьёзных ошибок.
Александр Ерохин – 2.5. Ерохин провёл явно неудачный матч. Вместо традиционной активности и острой игры впереди Ерохин фактически выпал. В результате за 55 минут игрового времени полузащитник «Зенита» сделал лишь 15 передач. При этом лишь 66,7% из них были точными.
Далер Кузяев – 3.0. Чуть лучше выглядел Далер Кузяев, но нужно признать, что борьбу в центре поля «Зенит» проиграл. Кто бы мог подумать, что «Зенит» уступит в итоге по проценту владения мячом? У Кузяева – всего 22 передачи, но зато точность составила почти 91%.
Клаудио Маркизио – 3.0. Маркизио – ещё один человек в составе «Зенита», который вряд ли остался доволен своей игрой. Вместо традиционной магии от итальянского плеймейкера «Зенит» получил лишь желание бороться. Показатели Маркизио не впечатляют – 39 передач и ни одной обостряющей.
Леандро Паредес – 4.0. Паредес – абсолютно лучший игрок в составе обеих команд. Помимо непосредственно самого гола Паредес отметился своими классными передачами и готовностью бороться на всех участках поля. Паредес действительно здорово отрабатывал в обороне, успевая накрывать соперника, да и с пасами всё было в порядке. Например, вспомним первоклассную передачу на Дзюбу в штрафную на 70-й минуте. Пусть в том эпизоде форвард «Зенита» и был в офсайде.
Роберт Мак – 3.0. Судья явно лишил Мака вполне заслуженного выхода один на один в концовке первого тайма. Мак здорово воспользовался ошибкой Рохеля и уже рванул к воротам, но судья посчитал иначе. В остальном Мак больше и лучше оборонялся, нежели атаковал.
Артём Дзюба – 3.0. У Дзюбы в последнее время не слишком ладится игра. Артём традиционно остаётся одним из лидеров «Зенита», который постоянно напрягает оборону соперника, но с результативными действиями сейчас не очень. Свой шанс Артём всё же получил, когда во втором тайме классно пробил головой. Но там «КС» выручил Рыжиков.
Магомед Оздоев – б/о. Оздоев вышел на поле на 89-й минуте и запомнился лишь тем, что подставил спину у углового флажка соперника, но арбитры упустили фол самарцев.
Олег Шатов – 2.5. Совершенно не попал в игру Шатов, появившись на поле на 55-й минуте. Закончил эту встречу Шатов с ужасающим показателем точных передач (47,1%). Интересно, когда такое было в последний раз?
Александр Анюков – б/о. Анюков заменил Чернова в концовке матча, получив около 15 минут игрового времени, но ничем себя не проявил. Отметим, что этот матч для Анюкова стал 400-м в составе «Зенита».
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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