Йоанн Молло: мы сегодня сыграли очень хорошо, болельщики должны быть довольны

Полузащитник "Крыльев Советов" после матча с "Зенитом" (0:1) ответил на вопросы журналистов, передает корреспондентИван Долинин.- Когда я играю и чувствую, что получил повреждение, я предпочитаю остановиться и попросить замену, чтобы не получить большую травму. Посмотрим, завтра я пойду в госпиталь. Я думаю, сегодня был очень хороший матч. Мы сегодня хорошо сыграли. Болельщики могут быть рады, что мы могли много атаковать. Соперник позволял играть и не вынуждал постоянно действовать в обороне. Но когда ты играешь с "Зенитом", ты знаешь, что он может воспользоваться единственной своей возможностью и единственной твоей ошибкой. Тем не менее, я думаю, что сегодня был очень хороший матч.- Для меня это удовольствие. Мне нравится футбол и мне нравится играть против больших команд. Здесь ты можешь показать, насколько ты хороший игрок. Я каждый раз получаю много удовольствия, когда играю против больших команд.- Я вернулся в Самару, что дать эмоции. Я хочу дарить радость всем болельщикам. Если ты на поле грустный или агрессивный, то это для меня не футбол. Для меня футбол это, когда даришь и получаешь удовольствие.- Новый мяч? Желтый? Я думаю, это очень хорошо (улыбается).