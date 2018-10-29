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Йоанн Молло: мы сегодня сыграли очень хорошо, болельщики должны быть довольны

Йоанн Молло: мы сегодня сыграли очень хорошо, болельщики должны быть довольныПолузащитник "Крыльев Советов" после матча с "Зенитом" (0:1) ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Как твое здоровье? Ты показывал на заднюю поверхность бедра и очень быстро попросил замену?

- Когда я играю и чувствую, что получил повреждение, я предпочитаю остановиться и попросить замену, чтобы не получить большую травму. Посмотрим, завтра я пойду в госпиталь. Я думаю, сегодня был очень хороший матч. Мы сегодня хорошо сыграли. Болельщики могут быть рады, что мы могли много атаковать. Соперник позволял играть и не вынуждал постоянно действовать в обороне. Но когда ты играешь с "Зенитом", ты знаешь, что он может воспользоваться единственной своей возможностью и единственной твоей ошибкой. Тем не менее, я думаю, что сегодня был очень хороший матч.

- Ты играл в "Зените" некоторое время. Какие у тебя эмоции от встречи со своей бывшей командой?

- Для меня это удовольствие. Мне нравится футбол и мне нравится играть против больших команд. Здесь ты можешь показать, насколько ты хороший игрок. Я каждый раз получаю много удовольствия, когда играю против больших команд.

- Ты сегодня часто заводил трибуны, чувствовал ли ты отклик от болельщиков?

- Я вернулся в Самару, что дать эмоции. Я хочу дарить радость всем болельщикам. Если ты на поле грустный или агрессивный, то это для меня не футбол. Для меня футбол это, когда даришь и получаешь удовольствие.

- Как тебе новый мяч?

- Новый мяч? Желтый? Я думаю, это очень хорошо (улыбается).
Теги: Молло Крылья Советов Зенит
Сегодня, 20:58
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#1  net.81   (Сегодня, 21:15)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
мы сегодня сыграли очень хорошо, болельщики должны быть довольны


Ну, это да, прямо отлично. Правда проиграли на своём поле хоть и лидеру, но уж больно
слабоватому на сей момент. Да ещё неплохо так закрепились в зоне стыков с 5-ю(ПЯТЬЮ) забитыми мячами после 12 игр. Ну, а так действительно всё прекрасно. Дерзайте дальше
с этой хорошей игрой. sweat_smile
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
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