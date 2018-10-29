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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Георгий Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля
Защитник "Крылья Советов" Георгий Зотов поделился впечатлениями от матча с "Зенитом", в котором его команда уступила со счетом 0:1, и усомнился в решении арбитра удалить Агустина Рохеля, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Двойственное чувство после такого матча: играли хорошо, а результата нет...
- К сожалению, не реализовали свои моменты и пропустили обидный гол. Насколько я знаю, они три удара по воротам нанесли и забили гол... Обидное поражение, хотя бы очко мы точно заслужили сегодня. Не буду говорить, кто был сегодня лучше, кто хуже, но мы точно не заслуживали поражения сегодня. "Зенит" ни чем нас не удивил.
- Что помешало реализовать сегодня стопроцентные голевые моменты?
- Вы знаете, иногда легкий момент, кажущийся стопроцентным, заканчивается тем, что мяч не залетает в ворота. А какой-то момент, где у тебя неимоверная позиция, может оказаться голевым. Здесь, может быть, невезение какое-то было.
- Божович сегодня выпустил атакующий состав против лидера, не побоялся. Были установки играть в более атакующем стиле?
- Мы играем дома, нет смысла сидеть в обороне. Хотелось выиграть и порадовать болельщиков, поэтому играли в атаку больше.
- Удаление было справедливым или нет?
- Момента с удалением я еще не видел в повторе, но говорят, что никакого фола не было. Мне с поля показалось, что Рохель чисто поставил корпус и отобрал мяч. Я считаю, что это была судейская ошибка.
- Двойственное чувство после такого матча: играли хорошо, а результата нет...
- К сожалению, не реализовали свои моменты и пропустили обидный гол. Насколько я знаю, они три удара по воротам нанесли и забили гол... Обидное поражение, хотя бы очко мы точно заслужили сегодня. Не буду говорить, кто был сегодня лучше, кто хуже, но мы точно не заслуживали поражения сегодня. "Зенит" ни чем нас не удивил.
- Что помешало реализовать сегодня стопроцентные голевые моменты?
- Вы знаете, иногда легкий момент, кажущийся стопроцентным, заканчивается тем, что мяч не залетает в ворота. А какой-то момент, где у тебя неимоверная позиция, может оказаться голевым. Здесь, может быть, невезение какое-то было.
- Божович сегодня выпустил атакующий состав против лидера, не побоялся. Были установки играть в более атакующем стиле?
- Мы играем дома, нет смысла сидеть в обороне. Хотелось выиграть и порадовать болельщиков, поэтому играли в атаку больше.
- Удаление было справедливым или нет?
- Момента с удалением я еще не видел в повторе, но говорят, что никакого фола не было. Мне с поля показалось, что Рохель чисто поставил корпус и отобрал мяч. Я считаю, что это была судейская ошибка.
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