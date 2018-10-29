Георгий Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля

Защитник "Крылья Советов" Георгий Зотов поделился впечатлениями от матча с "Зенитом", в котором его команда уступила со счетом 0:1, и усомнился в решении арбитра удалить Агустина Рохеля, передаёт корреспондентИван Долинин.- К сожалению, не реализовали свои моменты и пропустили обидный гол. Насколько я знаю, они три удара по воротам нанесли и забили гол... Обидное поражение, хотя бы очко мы точно заслужили сегодня. Не буду говорить, кто был сегодня лучше, кто хуже, но мы точно не заслуживали поражения сегодня. "Зенит" ни чем нас не удивил.- Вы знаете, иногда легкий момент, кажущийся стопроцентным, заканчивается тем, что мяч не залетает в ворота. А какой-то момент, где у тебя неимоверная позиция, может оказаться голевым. Здесь, может быть, невезение какое-то было.- Мы играем дома, нет смысла сидеть в обороне. Хотелось выиграть и порадовать болельщиков, поэтому играли в атаку больше.- Момента с удалением я еще не видел в повторе, но говорят, что никакого фола не было. Мне с поля показалось, что Рохель чисто поставил корпус и отобрал мяч. Я считаю, что это была судейская ошибка.