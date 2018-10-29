Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Анюков: плохо играем, и это все видят. У "Зенита" спад (видео)

Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал игру своей команды в матче с "Крыльями Советов" (1:0), после которой он получил от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова медаль как посол Самары на чемпионате мира 2018, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



- Мы играли плохо. Думаю, все это видели, «Крылья» выглядели лучше. Взяли три очка и слава Богу. Будем готовиться к следующей игре.

- Действительно последние три матча в чемпионате России "Зенит" разочаровывает. В чем дело?

- Да, плохо играем и это все видят. Будем работать дальше. Просто это какой-то спад у команды.

- Сергей Семак перезапустил вашу карьеру. Насколько для вас это было неожиданно и приятно?

- Да, ему огромное спасибо. Для каждого футболиста очень важно доверие тренера.

- Как газон «Самара Арены»?

- Вообще ощущения от арены самые лучшие, классно, круто

- В 2003 году мы делали про тебя документальный фильм. Верилось, что с «Металлурга», с улицы Рыльской мы придёт к такому стадиону?

- Верить начали, когда чемпионат мира получили. Дальше уже дело техники. Получились везде прекрасные стадионы, в Самаре вообще. Мне очень все понравилось.

- Было ли реально возвращение в Самару этим летом?

- Было. Но не хочу ничего говорить. Что было, то прошло.

- Вы один из лидеров народного голосования на название аэропорта Самары. Слышали об этом?

- Только сегодня услышал (смеётся). Не знаю, возможно ли такое. Не буду ли против? Нет. Но, думаю, с авиацией должно быть связано название аэропорта
Теги: Крылья Советов Зенит Анюков Rвидео
Сегодня, 21:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  yuri  спб (Сегодня, 21:18)
  • 0
  •  (2)
online

Играйте плохо так же и дальше )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.