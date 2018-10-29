Александр Анюков: плохо играем, и это все видят. У "Зенита" спад (видео)

Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал игру своей команды в матче с "Крыльями Советов" (1:0), после которой он получил от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова медаль как посол Самары на чемпионате мира 2018, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Мы играли плохо. Думаю, все это видели, «Крылья» выглядели лучше. Взяли три очка и слава Богу. Будем готовиться к следующей игре.- Да, плохо играем и это все видят. Будем работать дальше. Просто это какой-то спад у команды.- Да, ему огромное спасибо. Для каждого футболиста очень важно доверие тренера.- Вообще ощущения от арены самые лучшие, классно, круто- Верить начали, когда чемпионат мира получили. Дальше уже дело техники. Получились везде прекрасные стадионы, в Самаре вообще. Мне очень все понравилось.- Было. Но не хочу ничего говорить. Что было, то прошло.- Только сегодня услышал (смеётся). Не знаю, возможно ли такое. Не буду ли против? Нет. Но, думаю, с авиацией должно быть связано название аэропорта