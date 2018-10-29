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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Анюков: плохо играем, и это все видят. У "Зенита" спад (видео)
Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал игру своей команды в матче с "Крыльями Советов" (1:0), после которой он получил от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова медаль как посол Самары на чемпионате мира 2018, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Мы играли плохо. Думаю, все это видели, «Крылья» выглядели лучше. Взяли три очка и слава Богу. Будем готовиться к следующей игре.
- Действительно последние три матча в чемпионате России "Зенит" разочаровывает. В чем дело?
- Да, плохо играем и это все видят. Будем работать дальше. Просто это какой-то спад у команды.
- Сергей Семак перезапустил вашу карьеру. Насколько для вас это было неожиданно и приятно?
- Да, ему огромное спасибо. Для каждого футболиста очень важно доверие тренера.
- Как газон «Самара Арены»?
- Вообще ощущения от арены самые лучшие, классно, круто
- В 2003 году мы делали про тебя документальный фильм. Верилось, что с «Металлурга», с улицы Рыльской мы придёт к такому стадиону?
- Верить начали, когда чемпионат мира получили. Дальше уже дело техники. Получились везде прекрасные стадионы, в Самаре вообще. Мне очень все понравилось.
- Было ли реально возвращение в Самару этим летом?
- Было. Но не хочу ничего говорить. Что было, то прошло.
- Вы один из лидеров народного голосования на название аэропорта Самары. Слышали об этом?
- Только сегодня услышал (смеётся). Не знаю, возможно ли такое. Не буду ли против? Нет. Но, думаю, с авиацией должно быть связано название аэропорта
- Мы играли плохо. Думаю, все это видели, «Крылья» выглядели лучше. Взяли три очка и слава Богу. Будем готовиться к следующей игре.
- Действительно последние три матча в чемпионате России "Зенит" разочаровывает. В чем дело?
- Да, плохо играем и это все видят. Будем работать дальше. Просто это какой-то спад у команды.
- Сергей Семак перезапустил вашу карьеру. Насколько для вас это было неожиданно и приятно?
- Да, ему огромное спасибо. Для каждого футболиста очень важно доверие тренера.
- Как газон «Самара Арены»?
- Вообще ощущения от арены самые лучшие, классно, круто
- В 2003 году мы делали про тебя документальный фильм. Верилось, что с «Металлурга», с улицы Рыльской мы придёт к такому стадиону?
- Верить начали, когда чемпионат мира получили. Дальше уже дело техники. Получились везде прекрасные стадионы, в Самаре вообще. Мне очень все понравилось.
- Было ли реально возвращение в Самару этим летом?
- Было. Но не хочу ничего говорить. Что было, то прошло.
- Вы один из лидеров народного голосования на название аэропорта Самары. Слышали об этом?
- Только сегодня услышал (смеётся). Не знаю, возможно ли такое. Не буду ли против? Нет. Но, думаю, с авиацией должно быть связано название аэропорта
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