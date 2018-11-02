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"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак"

Комментатор Василий Уткин на своем канале на YouTube поделился мнением об Олеге Кононове, который может возглавить "Спартак".

"В качестве выбора у "Спартака", как считается, есть вариант с Олегом Кононовым, прекрасным главным тренером "Арсенала", за которого еще надо заплатить. Сколько разных кандидатур: Кононов, Карпин, Черчесов. У Карпина есть харизма, у Черчесова — характер. А вы знаете, что есть у Кононова? У Кононова есть пиджак! И больше у него нет практически ничего. Он нормальный тренер. Но на том месте, где у Карпина харизма, у Кононова только один пиджак. Он очень красиво смотрится на бровке. Мы все считаем Кононова большим интеллигентом, умницей и так далее. Вы можете вспомнить хотя бы одну мысль, которую вам сообщил Олег Кононов за то время, которое он ходил на телевидение, давал интервью и так далее? Хотя бы одну, внятно высказанную, более-менее яркую? Нет! Но все вы вспомните, как он прекрасно смотрится на бровке. И умный, интеллигентный и воспитанный человек, по словам одного моего коллеги, вышел из себя один-единственный раз. Во время интервью у него спросили: "Олег Георгиевич, кто вам пиджаки покупает?" И представляете: вышел из себя. Видно, за живое задело", - сказал Уткин.
Теги: Уткин Карпин Кононов Черчесов Спартак
Сегодня, 17:13
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(3)
#3  Freddy   (Сегодня, 17:39)
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online

Кто драгдилер у Васи?)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Что за бред?
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  ADonskoi   (Сегодня, 17:21)
  • 0
  •  (2)
online

В армии дежурный по роте заступает на сутки. Спартак нуждается в длительном кардинальном лечении. Роль его тренера не всякому по силам.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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