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Пименов назвал фаворитов ЧМ-2026

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира.
Фото: Global Look Press
По словам Пименова, Аргентина и Португалия - фавориты предстоящего чемпионата мира.

- Фаворитами турнира я вижу Аргентину и Португалию. У этих сборных есть наставники внутри команды. Я говорю про Месси и Роналду.

Назову Аргентину и Португалию фаворитами ЧМ-2026 из-за Месси и Роналду. Они уже немолоды, но обладают отличными качествами, - приводит слова Пименова Metaratings.

Национальная команда Аргентины попала в группу J на чемпионате мира 2026 года, в этом квартете также сыграют Алжир, Австрия и Иордания. В первом туре южноамериканцы сыграют с алжирцами. Сборная Португалия сыграет в группе K с Колумбией, ДР Конго и Узбекистаном. В первом туре мундиаля португальцы встретятся с Демократической Республикой Конго.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира - в финале мундиаля 2022 года аргентинцы одержали победу над сборной Францией в серии послематчевых пенальти.

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