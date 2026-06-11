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Пименов назвал фаворитов ЧМ-2026
Сегодня, 10:53
Экс-игрок
сборной России
Руслан Пименов назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира.
Фото: Global Look Press
По словам Пименова, Аргентина и Португалия - фавориты предстоящего чемпионата мира.
- Фаворитами турнира я вижу Аргентину и Португалию. У этих сборных есть наставники внутри команды. Я говорю про Месси и Роналду.
Назову Аргентину и Португалию фаворитами ЧМ-2026 из-за Месси и Роналду. Они уже немолоды, но обладают отличными качествами, - приводит слова Пименова
Metaratings
.
Национальная команда Аргентины попала в группу J на чемпионате мира 2026 года, в этом квартете также сыграют Алжир, Австрия и Иордания. В первом туре южноамериканцы сыграют с алжирцами. Сборная Португалия сыграет в группе K с Колумбией, ДР Конго и Узбекистаном. В первом туре мундиаля португальцы встретятся с Демократической Республикой Конго.
Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира - в финале мундиаля 2022 года аргентинцы одержали победу над сборной Францией в серии послематчевых пенальти.
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Руслан Пименов
Сборная Аргентины
Сборная Португалии
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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