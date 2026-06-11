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Агент Тюкавина рассказал, есть ли интерес к форварду от "Зенита"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал возможный переход игрока в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Сафонова, "Зенит" действительно интересуется Тюкавиным.

- Слышал об интересе "Зенита" к Тюкавину. Кто-то написал про 30 млн евро, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес "Зенита" к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря.

Трансферные дела любят тишину. У Константина контракт с "Динамо" до 2030 года. Решать вопрос о трансфере могут руководители "Динамо" и "Зенита", - приводит слова Сафонова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. По разным данным, петербуржцы предложили бело-голубым от 20 до 25 миллионов евро за переход нападающего, однако столичный клуб ответил отказом.

В сезоне-2025/26 Тюкавин вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро.

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