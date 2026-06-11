Агент Тюкавина рассказал, есть ли интерес к форварду от "Зенита"

Фото: ФК "Динамо"

- Слышал об интересе "Зенита" к Тюкавину. Кто-то написал про 30 млн евро, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес "Зенита" к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря.