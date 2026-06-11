Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
22:00
ЮАРНе начат

Мостовой спрогнозировал, кто одержит победу в матче Мексика - ЮАР

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче-открытия ЧМ-2026.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Мостового, многие мексиканцы играют в европейских лигах, поэтому сборная Мексики должна одерживать победу над ЮАР.

- Я всегда отталкиваюсь от состава. Вижу, что много ребят из Мексики играют в европейских клубах.
В ЮАР таких игроков не очень много, зато африканские футболисты всегда отличаются скоростью и другими качествами, но вот команда у них хромает.

Поэтому Мексика должна добыть победу, тем более в качестве хозяйки на матче открытия чемпионата мира, - цитирует Мостового "СЭ".

Сегодня, 11 июня, национальная команда Мексики сыграет со сборной ЮАР в матче-открытия чемпионата мира. Встреча состоится в Мехико на стадионе "Ацтека", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Мексика и ЮАР выступают в группе А, также в этот квартер попали сборные Южной Кореи и Чехии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, действующим обладателем трофея является Аргентина.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится