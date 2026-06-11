Официально: "Черноморец" не прошел лицензирование для выступления во Второй лиге

Пресс-служба "Черноморца" сделала заявление по будущему клуба.

Фото: ФК "Черноморец"

В заявлении "Черноморца" говорится, что клуб не прошёл лицензирование по финансовым причинам и из-за этого пропустит сезон-2026/2027 в группе "Золото" дивизиона "А" Второй лиги. Молодёжная команда продолжит выступление в МФЛ, а на её базе будет собран коллектив для участия в Дивизионе Б, стартующем в марте 2027 года.



В прошедшем сезоне новороссийский "Черноморец" занял 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков в 34 матчах. Команда одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений в чемпионате.



В сезоне-2024/2025 клуб расположился на третьей строчке в Первой лиге, но не получил лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге.