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Александр Кокорин потроллил Дзюбу, назвав того Погребняком

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин из СИЗО отвечает на письма людей с помощью сервиса ФСИН.

В ответном письме корреспонденту Nation-news.ru Кокорин передает всем привет, называет своего одноклубника Артема Дзюбу Погребняком, а "Зенит" — чемпионом.

"Спасибо большое за письмо.

Мне очень приятно. Всем огромные приветы, особенно Артему (Погребняку). По всем очень скучаю. Жду очень возвращения в Питер и на стадион.

"Зенит" — чемпион", — написал Кокорин.
Теги: Кокорин Дзюба Погребняк
Сегодня, 21:15
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#2  yuri  спб (Сегодня, 21:55)
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online

Цитата: Romella
если за икру..а тут пидерастия..е5

Кот улыбнулся- рифма должна быть такая-а , негры как обычно горели , отбросив черные кегли на русских березах. Е5 -Е5 Спортак. Очень хорошая рифма, господин.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Romella  Красноярск (Сегодня, 21:46)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
если за икру..а тут пидерастия..е5
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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