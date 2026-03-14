Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен

В матче "Балтика" - ЦСКА едва не произошла драка между главными тренерами (фото)

Концовка матча 21-го тура РПЛ между "Балтикой" и ЦСКА (1:0) получилась напряжённой. Встреча завершилась скандальной потасовкой на последних минутах.
Фото: ФК "Балтика"
Инцидент произошел после того, как мяч оказался у главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева. Специалист не стал возвращать его игрокам ЦСКА для ввода из аута и отправил мяч на трибуны, что вызвало бурную реакцию со стороны соперника.

После этого на поле вспыхнула стычка между футболистами и представителями команд.

В итоге арбитр удалил Талалаева и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. При этом потасовка продолжилась и в подтрибунном помещении. Эмоции были настолько сильными, что к эпизоду пришлось подключаться сотрудникам службы безопасности.

Матч затянулся до 105-й минуты, после чего прозвучал финальный свисток.

Кадр с трансляции "Матч ТВ"


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится