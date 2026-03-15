"Реал" разгромил "Эльче", Гюлер забил со своей половины поля

"Реал" одержал крупную победу над "Эльче" в игре 28-го тура Ла Лиги - 4:1.

Фото: AS

Первый гол был забит под занавес первого тайма - отличился Антонио Рюдигер. Незадолго до перерыва преимущество мадридцев увеличил Федерико Вальверде. Во второй половине встречи третий мяч в ворота гостей отправил Дин Хёйсен.



На 85-й минуте "Эльче" сократил разницу благодаря автоголу Мануэля Морана. Однако уже в концовке Арда Гюлер поразил ворота соперника эффектным ударом со своей половины поля, установив окончательный результат - 4:1.



После 28 сыгранных туров "Реал" с 66 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. "Эльче" имеет 26 баллов и занимает 17-е место.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



