Как отмечает Opta, бело-голубые начали календарный год с трёх побед в Премьер-лиге впервые более чем за два десятилетия - последний раз такое происходило в 2003 году.
Ранее в 2026 году москвичи крупно обыграли "Крылья Советов" и ЦСКА. В следующем туре "Динамо" сыграет дома против "Зенита". Матч состоится 22 марта.
"Динамо" повторило достижение 2003 года в чемпионате России
Московское "Динамо" продолжило успешную серию в чемпионате России. В матче 21-го тура команда на выезде обыграла "Ростов" со счётом 1:0.
