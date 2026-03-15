- Как оцените эпизод с пенальти? Был ли он там?
- Обычный эпизод. Его прихватили, он упал. Посмотрите чемпионат Англии. Там даже такие моменты не смотрят. У нас по 20 минут судья стоят и смотрят, выискивают что-то. С самого первого нашего матча в РПЛ это все начинается. Это был нормальный игровой момент. Его чуть прихватили - он упал. Мы либо в футбол играем, либо у нас балет какой-то.
- То есть это убивает дух футбола?
- Конечно. Сегодня я благодарен команде. Все бились, старались. Играли против сильной команды, которая на первом месте. Как могли оборонялись, забили. Но вот такими решениями судьи убивают футбол.
- Есть понимание, что команда останется в РПЛ? Многие говорят, что шансов нет.
- Неинтересны эти эксперты, комментарии. Обидно, что только вышли (из Первой лиги), и такая ситуация идёт. Мы стараемся, договариваемся. У нас в игре со "Спартаком" более менее были шансы. С "Пари НН" что-то пошло не так. Нельзя было так играть. Но сегодня все старались, был заряд. Хотя у соперника тоже было много моментов. Если мы так продолжим и удача к нам повернётся, то какие-то шансы будут.
- По такой игре "Краснодар" заслуживает чемпионства?
- Они контролировали матч, было много моментов. Наверное, они не ждали, что мы выйдем заряженными. Буду очень рад, если возьмут еще раз чемпионство и мне медальку привезут (улыбается).
- Против Кордобы тяжело было?
- Вроде с ним сегодня всё у меня получалось. Много с ним разговаривали, когда был еще в академии, в первой команде. Знаю его сильные качества. Знаю, что на него нельзя облокачиваться, он это любит.
"Мы либо в футбол играем, либо у нас балет". Футболист "Сочи" раскритиковал судейство
Футболист "Сочи" Вячеслав Литвинов дал комментарий по итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2).
