ЦСКА уступил "Балтике" и опустился на пятое место в РПЛ

Единственный мяч в игре был забит во втором тайме - на 63-й минуте отличился нападающий Брайан Хиль.
После 21 сыгранного тура армейцы с 36 очками идут пятыми в таблице. У "Балтики" 39 баллов и четвертая строчка.
"Балтика": Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич (Рядно, 61), И. Петров (Мендель, 46, Филин, 80), Титков (Андерсон, 76), М. Петров, Йенне (Манелов, 61), Хиль.
ЦСКА: Акинфеев, Рейс (Данилов, 75), Жоао Виктор, Мойзес, Гайич, Баринов (Энрике Кармо, 69), Обляков, Круговой (Попович, 69), Глебов (Козлов, 69), Кисляк, Мусаев (Воронов, 65).
Предпреждения: И. Петров, 34, Глебов, 45, Йенне, 51, Мойзес, 89, Жоао Виктор, 90+1.