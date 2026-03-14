ЦСКА уступил "Балтике" и опустился на пятое место в РПЛ

Единственный мяч в игре был забит во втором тайме - на 63-й минуте отличился нападающий Брайан Хиль.После 21 сыгранного тура армейцы с 36 очками идут пятыми в таблице. У "Балтики" 39 баллов и четвертая строчка.Хиль, 63.Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич (Рядно, 61), И. Петров (Мендель, 46, Филин, 80), Титков (Андерсон, 76), М. Петров, Йенне (Манелов, 61), Хиль.Акинфеев, Рейс (Данилов, 75), Жоао Виктор, Мойзес, Гайич, Баринов (Энрике Кармо, 69), Обляков, Круговой (Попович, 69), Глебов (Козлов, 69), Кисляк, Мусаев (Воронов, 65).И. Петров, 34, Глебов, 45, Йенне, 51, Мойзес, 89, Жоао Виктор, 90+1.