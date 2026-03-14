Сочи
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен

ЦСКА уступил "Балтике" и опустился на пятое место в РПЛ

ЦСКА потерпел поражение от "Балтики" в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Фото: ФК "Балтика"
Единственный мяч в игре был забит во втором тайме - на 63-й минуте отличился нападающий Брайан Хиль.

После 21 сыгранного тура армейцы с 36 очками идут пятыми в таблице. У "Балтики" 39 баллов и четвертая строчка.

Гол: Хиль, 63.

"Балтика": Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич (Рядно, 61), И. Петров (Мендель, 46, Филин, 80), Титков (Андерсон, 76), М. Петров, Йенне (Манелов, 61), Хиль.

ЦСКА: Акинфеев, Рейс (Данилов, 75), Жоао Виктор, Мойзес, Гайич, Баринов (Энрике Кармо, 69), Обляков, Круговой (Попович, 69), Глебов (Козлов, 69), Кисляк, Мусаев (Воронов, 65).

Предпреждения: И. Петров, 34, Глебов, 45, Йенне, 51, Мойзес, 89, Жоао Виктор, 90+1.

