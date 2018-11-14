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Андрей Созин: тем, кто критикует вызов Ари, предлагаю пересесть на советские "москвичи"

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов нападающего "Краснодара" Ари в сборную России для подготовки к контрольному матчу с национальной командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (20 ноября, Сольна).

"Удивительно, как решение о приглашении Ари в сборную России взбудоражило всё футбольное сообщество. И ещё более удивительно слышать стройный хор голосов критиков, которые повторяют друг за другом заученные фразы о том, что в сборной много легионеров и «нам надо наигрывать своих.

Во-первых, Ари давно не легионер – ни по статусу, ни по менталитету. У него российский паспорт, соответственно, он не попадает под лимит, но что намного важнее – Ари давно живёт в нашей стране, состоит в счастливом браке с россиянкой и перенимает нашу культуру и традиции. Вдобавок к этому Ари – лучший игрок команды, которая занимает второе место в чемпионате России и преследует "Зенит".

Кого призывают наигрывать эксперты, когда Смолов выпал, Кокорин – в СИЗО, а Дзюба травмирован? В этой ситуации вызваны Ари и Чалов. Больше некого наигрывать, господа! Не Мелкадзе же в самом деле.

Критика приглашения Ари звучит странно ещё и по той причине, что мы давно привыкли ездить на иномарках, смотреть иностранные фильмы и слушать иностранную музыку. В Красногорске бывший американский боец Джефф Монсон стал депутатом! А футбол – неотъемлемая часть жизни, поэтому ничего страшного в приглашении натурализованных иностранцев нет. Тем, кто критикует решение пригласить Ари, я бы предложил пересесть со своих иномарок на советские «москвичи».

Если же без сарказма, то за результат сборной отвечают не разглагольствующие в СМИ эксперты, а тренерский штаб. Тот тренерский штаб, который показал отличный результат на чемпионате мира. Поэтому призываю довериться Черчесову и его помощникам, а свою энергию пустить на поддержку сборной в важном матче против немцев", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Ари Сборная России
Сегодня, 16:16
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#3  cska1971  Москва (Сегодня, 16:44)
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online

Цитируйте Созина почаще, нам без дураков скучно... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Детские аналогии в ход пошли за неимением других козырей.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  __Влад_   (Сегодня, 16:28)
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какой это эксперт, это вырезано-->вырезаноня подзалупная, раз цитируете так пишите мол что это дилетант
Регистрация: 14.07.2017 [жалоба]
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