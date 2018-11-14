Андрей Созин: тем, кто критикует вызов Ари, предлагаю пересесть на советские "москвичи"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:38
"Тамбов" дома проиграл "Армавиру" (1)
"Тамбов" дома проиграл "Армавиру" (1)
14:56
Врач "Ростова" рассказал, о приемах, которые помогают игрокам легче переносить холодную погоду
Врач "Ростова" рассказал, о приемах, которые помогают игрокам легче переносить холодную погоду
14:55
Кононов - новая жертва Глушакова? Как опальный капитан "Спартака" ладил с другими тренерами? (7)
Кононов - новая жертва Глушакова? Как опальный капитан "Спартака" ладил с другими тренерами? (7)
14:01
Дмитрий Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную - два года назад он выступал против натурализации
Дмитрий Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную - два года назад он выступал против натурализации
13:48
Сергей Горлукович: "Спартак" потерял статус "народной команды" после приобретения клуба Федуном (12)
Сергей Горлукович: "Спартак" потерял статус "народной команды" после приобретения клуба Федуном (12)
11:49
"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубине" (9)
"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубине" (9)
09:53
Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки (1)
Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки (1)
Вчера, 23:50
Рауль Рианчо: Глушаков - высокооплачиваемый футболист. Почему он должен работать в дубле? (9)
Рауль Рианчо: Глушаков - высокооплачиваемый футболист. Почему он должен работать в дубле? (9)
Андрей Созин: тем, кто критикует вызов Ари, предлагаю пересесть на советские "москвичи"
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов нападающего "Краснодара" Ари в сборную России для подготовки к контрольному матчу с национальной командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (20 ноября, Сольна).
"Удивительно, как решение о приглашении Ари в сборную России взбудоражило всё футбольное сообщество. И ещё более удивительно слышать стройный хор голосов критиков, которые повторяют друг за другом заученные фразы о том, что в сборной много легионеров и «нам надо наигрывать своих.
Во-первых, Ари давно не легионер – ни по статусу, ни по менталитету. У него российский паспорт, соответственно, он не попадает под лимит, но что намного важнее – Ари давно живёт в нашей стране, состоит в счастливом браке с россиянкой и перенимает нашу культуру и традиции. Вдобавок к этому Ари – лучший игрок команды, которая занимает второе место в чемпионате России и преследует "Зенит".
Кого призывают наигрывать эксперты, когда Смолов выпал, Кокорин – в СИЗО, а Дзюба травмирован? В этой ситуации вызваны Ари и Чалов. Больше некого наигрывать, господа! Не Мелкадзе же в самом деле.
Критика приглашения Ари звучит странно ещё и по той причине, что мы давно привыкли ездить на иномарках, смотреть иностранные фильмы и слушать иностранную музыку. В Красногорске бывший американский боец Джефф Монсон стал депутатом! А футбол – неотъемлемая часть жизни, поэтому ничего страшного в приглашении натурализованных иностранцев нет. Тем, кто критикует решение пригласить Ари, я бы предложил пересесть со своих иномарок на советские «москвичи».
Если же без сарказма, то за результат сборной отвечают не разглагольствующие в СМИ эксперты, а тренерский штаб. Тот тренерский штаб, который показал отличный результат на чемпионате мира. Поэтому призываю довериться Черчесову и его помощникам, а свою энергию пустить на поддержку сборной в важном матче против немцев", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Удивительно, как решение о приглашении Ари в сборную России взбудоражило всё футбольное сообщество. И ещё более удивительно слышать стройный хор голосов критиков, которые повторяют друг за другом заученные фразы о том, что в сборной много легионеров и «нам надо наигрывать своих.
Во-первых, Ари давно не легионер – ни по статусу, ни по менталитету. У него российский паспорт, соответственно, он не попадает под лимит, но что намного важнее – Ари давно живёт в нашей стране, состоит в счастливом браке с россиянкой и перенимает нашу культуру и традиции. Вдобавок к этому Ари – лучший игрок команды, которая занимает второе место в чемпионате России и преследует "Зенит".
Кого призывают наигрывать эксперты, когда Смолов выпал, Кокорин – в СИЗО, а Дзюба травмирован? В этой ситуации вызваны Ари и Чалов. Больше некого наигрывать, господа! Не Мелкадзе же в самом деле.
Критика приглашения Ари звучит странно ещё и по той причине, что мы давно привыкли ездить на иномарках, смотреть иностранные фильмы и слушать иностранную музыку. В Красногорске бывший американский боец Джефф Монсон стал депутатом! А футбол – неотъемлемая часть жизни, поэтому ничего страшного в приглашении натурализованных иностранцев нет. Тем, кто критикует решение пригласить Ари, я бы предложил пересесть со своих иномарок на советские «москвичи».
Если же без сарказма, то за результат сборной отвечают не разглагольствующие в СМИ эксперты, а тренерский штаб. Тот тренерский штаб, который показал отличный результат на чемпионате мира. Поэтому призываю довериться Черчесову и его помощникам, а свою энергию пустить на поддержку сборной в важном матче против немцев", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.