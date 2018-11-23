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Бранислав Иванович: нет Кокорина - нет футбола

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что игра команды сильно зависит от форварда Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО.

"Мое мнение: нет Саши - нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет (Артем) Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы - сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его. С ним гораздо легче, ведь Саша - великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее", - цитирует Ивановича "РИА Новости".
Теги: Иванович Кокорин Зенит
Сегодня, 11:04
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#11  yuri  спб (Сегодня, 11:42)
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online

Цитата: ВИКНИКСОР
Еще раз напоминаю представителю китайской фауны, как в русском языке пишется никому.Вы милы сэр, но мысли Ваши ветренны.

Как говорится так и пишется , сэр, спасибо. Мне нравится когда мне (лично) отвечают. Но в новом поколении Средневековья, увы. Что за междометие спросит внимательный читатель? -А ни чего, кот намеренно экспериментировал, в этом заключался фикус , господа. Накуй сказали бы ему некоторые, но не все люди коту. Фифти, фифти и на куй , ответил бы им кот.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 11:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Вопрос с авторитетом в раздевалке решен:) Дзюба правая рука Кокорина, так же с криминальным прошлым, щипач:)))
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#9  Карабас-Барабас   (Сегодня, 11:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Через 2-3 сезона может, при плохом раскладе может и попозже..
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 11:33)
  • -1
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yuri,
Еще раз напоминаю представителю китайской фауны, как в русском языке пишется никому.Вы милы сэр, но мысли Ваши ветренны.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  casabl   (Сегодня, 11:32)
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online

кокоша вернётся и будет решать все вопросы в футболе круто, с применением распальцовки.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:18)
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Болеет за:
«Спартак»
А что Зенит выиграл с Кокориным? Он даже к лидерству Зенита в этом году не имеет отношения.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:18)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Да ппц . Чемпионат Рфпл надо приостановить срочно,пока нет Кокорина .

i pamyatnik vozvesti kak putinu)

togda to4no ego ne posadyat - on zhe pamyatnik!


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 11:12)
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Да ппц . Чемпионат Рфпл надо приостановить срочно,пока нет Кокорина .
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 11:11)
  • +2
  •  (2)

Свободу Юрию Деточкину(Саше Кокорину) он конечно виноват но он не виноват! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
hahahahhahha
eto kak "net putina net rossii" pryam
hahahahha


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:08)
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online

Конечно, господа. и только китайская шакалья стая не хотела видеть очевидного. Не хотели и не надо. Китаец висел с кривыми ногами на фонаре, словно ни кому ненужный проклятый козел.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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