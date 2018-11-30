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Алексей Немов - о натурализации спортсменов: главное, чтобы человек был хороший

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал свое отношение к натурализации атлетов в профессиональном спорте.

42-летний россиянин считает, что профессиональный спорт должен объединять разных людей.

- Сейчас широко обсуждается тема натурализации - это актуально в футболе, в баскетболе. Вы как болельщик как к этому относитесь?

- Самое главное, чтобы человек был хороший (смеется), - приводит слова Немова Команда России. - Так что нормально я к этому отношусь. Спорт - он должен объединять. Если мы хотим усилить какие-то виды, где не успеваем пока подготовить своих ребят, как было с тем же Виктором Аном - хорошо. Но все равно основу должны составлять наши, российские ребята.

Шорт-трекист Виктор Ан ранее выступал за национальную команду Кореи. В 2011 году Ан принял российское гражданство и сменил имя на Виктор. В составе сборной России он завоевал три золота и бронзу Игр-2014 в Сочи, а также два золота, два серебра и бронзу чемпионатов мира.
Теги: Немов
Сегодня, 17:32
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#2  casabl   (Сегодня, 18:31)
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Realist2000,
Белоусова и Протопопов свалили. Медведва-фигуристка свалила.
Составить список на 8 листов?

Немов, один из здравомыслящих.

Я не раз задавал вопросы, которые повисали в воздухе:

1. Кто и кому мешает воспитывать своих высококлассных спортсменов?
2. Почему ВСЕ страны используют принцип спортивного гражданства, а мы разводим гнилые дебаты?
3. Кто сегодня на правом краю в сборной лучше Марика Фернандеса?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 18:06)
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Пример с Аном показателен - закончил карьеру и свалил.То же самое Вик.Это путь всех натурализованных.Поэтому на хрен они не нужны.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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