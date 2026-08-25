Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб предложил за полузащитника 120 миллионов рублей. Параллельно обсуждается соглашение с самим футболистом.
"Локомотив" готов выплатить Олейникову 20 миллионов рублей подъёмных и платить по 4 миллиона рублей ежемесячно. Сторона игрока настаивает на 50 миллионах рублей при подписании контракта и зарплате 5 миллионов рублей в месяц.
При этом у 28-летнего хавбека есть ещё один вариант продолжения карьеры. Переговоры о его переходе также ведёт "Рубин".
Игрок "Крыльев Советов" хочет зарабатывать в "Локомотиве" 5 млн рублей в месяц - источник
"Локомотив" предпринял новую попытку договориться о трансфере Ивана Олейникова из "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"