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Игрок "Крыльев Советов" хочет зарабатывать в "Локомотиве" 5 млн рублей в месяц - источник

"Локомотив" предпринял новую попытку договориться о трансфере Ивана Олейникова из "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб предложил за полузащитника 120 миллионов рублей. Параллельно обсуждается соглашение с самим футболистом.

"Локомотив" готов выплатить Олейникову 20 миллионов рублей подъёмных и платить по 4 миллиона рублей ежемесячно. Сторона игрока настаивает на 50 миллионах рублей при подписании контракта и зарплате 5 миллионов рублей в месяц.

При этом у 28-летнего хавбека есть ещё один вариант продолжения карьеры. Переговоры о его переходе также ведёт "Рубин".

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