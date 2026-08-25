Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) вызвал на заседание главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева из-за его оскорбительного поведения в матче 5-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1).
Во втором тайме, когда не засчитали гол форварда Чинонсо Оффора, который мог бы сравнять счет, Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун.
Позднее Талалаев заявил, что его жест был адресован руководителям клуба и не содержал оскорблений, а таким образом он хотел показать, что команда не уступит, несмотря на отмененный мяч.
Источник: "СЭ"
КДК рассмотрит оскорбительный жест Талалаева в матче 5-го тура РПЛ
Главный тренер "Балтики" Андрея Талалаева приглашен на заседание КДК.
Фото: скриншот трансляции матча