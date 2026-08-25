Экс-футболист "Зенита" - о троллинге Соболева со стороны "Спартака": офигенно!

Фото: ФК "Зенит"

- Офигенно! Мы живем в цифровом веке. Супер, что клубы так реагируют и выкладывают такие подколы. Критика входит в работу футболиста. Обижаться нет смысла. В следующий раз " Зенит " и Соболев могут подколоть, когда победят " Спартак ", - цитирует Гасилина "Спорт-Экспресс"

Экс-футболист петербуржцев считает подобные подколы между клубами нормальной частью современного футбола.После победы над "Зенитом" со счётом 2:0 красно-белые опубликовали фотографию маски для дайвинга с подписью об имуществе петербургского клуба и просьбой передать её Соболеву после гола.Форвард выступал за "Спартак" с января 2020 года по август 2024-го, после чего перешёл в "Зенит".