Как утверждает источник, в ближайшие дни руководство "Краснодара" обсудит с "Крыльями Советов" потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом.
Сообщается, что таким образом "быки" планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы "Локомотив" и "Рубин".
Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 2 млн евро.
Источник: журналист Иван Карпов
"Краснодар" может подписать игрока "Крыльев" на замену Кривцову
28-летний футболист привлек внимание "быков".
Фото: ФК "Крылья Советов"