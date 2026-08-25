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"Краснодар" может подписать игрока "Крыльев" на замену Кривцову

28-летний футболист привлек внимание "быков".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Как утверждает источник, в ближайшие дни руководство "Краснодара" обсудит с "Крыльями Советов" потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом.

Сообщается, что таким образом "быки" планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы "Локомотив" и "Рубин".

Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 2 млн евро.

Источник: журналист Иван Карпов

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