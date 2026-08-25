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Генич объяснил, почему не верит в вылет "Локомотива" из РПЛ

Константин Генич уверен, что "Локомотиву" не грозит вылет из РПЛ, несмотря на неудачное начало сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению комментатора, нынешний состав железнодорожников достаточно конкурентоспособен, однако клубу необходимо усилить среднюю линию до закрытия трансферного окна.

- Никакого вылета "Локомотива" из РПЛ не будет. У них вполне нормальный и боеспособный состав. Тут, конечно, руководство "Локомотива" должно протянуть руку помощи команде. Времени до конца трансферного окна еще достаточно, чтобы укрепить состав. "Локомотиву" обязательно нужны футболисты в середину поля. Это просто обязательно, - цитирует Генича "Матч ТВ".

Комментатор также заявил, что одна-две победы способны улучшить положение команды. При этом борьбы за высокие места от железнодорожников в нынешнем сезоне он не ждёт.

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