Генич объяснил, почему не верит в вылет "Локомотива" из РПЛ

- Никакого вылета "Локомотива" из РПЛ не будет. У них вполне нормальный и боеспособный состав. Тут, конечно, руководство "Локомотива" должно протянуть руку помощи команде. Времени до конца трансферного окна еще достаточно, чтобы укрепить состав. "Локомотиву" обязательно нужны футболисты в середину поля. Это просто обязательно, - цитирует Генича "Матч ТВ".
Комментатор также заявил, что одна-две победы способны улучшить положение команды. При этом борьбы за высокие места от железнодорожников в нынешнем сезоне он не ждёт.