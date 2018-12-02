Валерий Рейнгольд: уже не первый раз "Спартак" во втором тайме перестаёт играть

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Локомотива" (2:1) в 16-м туре Премьер-Лиги."Спартак" играл хорошо, да и в целом матч понравился. Как обычно, "красно-белые" провалились в вопросе "физики" во втором тайме, а так, всё было по делу. И в целом, хочу сказать, что мы, болельщики, ждём таких матчей, которые до последнего держат нас в напряжении. Сегодня у обеих команд на первый план вышла самоотдача, желание и профессионализм, ребята молодцы! Было тяжело, но после таких матчей становится легче, поэтому эта победа вдвойне приятней. "Спартак" выдержал серьёзную нагружку, но я также хочу похвалить и "Локомотив".Юрий Павлович Сёмин наверняка предъявит серьёзные претензии своим игрокам, но это проблемы "Локомотива". Ошибки допускали и "красно-белые", причём глупые. Вспомним хотя бы атаку, после которой был забит гол "железнодорожников". Ну как так можно играть в обороне? Это безобразие! В очередной раз защитники провалились и смотрели на пятую точку убегавшего соперника. Почему там оказался Комбаров, а не Кутепов, который играет за сборную России - непонятно. Где был Кутепов? И вопросов в целом много.Всё могло быть намного печальней для "Спартака", и это нужно иметь ввиду при работе над ошибками. "Локомотив" и пенальти не забил, ещё несколько моментов не использовал. Мы вновь увидели, как с каждой минутой игроки "Спартака" всё больше и больше начинали останавливаться из-за усталости, поэтому вопрос про физическую подготовку команды по-прежнему актуален. Это уже не первый раз "Спартак" во втором тайме перестаёт играть. Сегодня на жилах и костях выстояли, но так будет не всегда.Ну и, прямо говоря, команда не имела права, выигрывая 2:0, заводить себя в такой тупик. После того, как ты уже на поле добился результата, но ещё есть время до конца матча - выходит мастерство. "Локомотив", очевидно, побежит отыгрываться, ну поймайте их на контратаке, подержите мяч. Вместо этого все отошли назад, начали терять мячи, а игру Тимофеева кроме как словом "безобразие" вообще не описать!Я сказал перед его ударом, что Смолов не забьёт. Очевидно, что он не в своей тарелке, у него не идёт игра, у него ничего не получается на поле. Я бы посоветовал Смолову поменять своё мышление: выступать за "Краснодар", где все без исключения играют на тебя, и играть за "Локомотив" - разные вещи. Здесь нужно самому создавать себе моменты. Что ещё было заметно - в его глазах нет огня, лишь пижонство, разгильдяйство. И реакция Юрия Павловича после его промаха говорит о многом. Смолову нужно понять, что если ты играешь за хорошие деньги в "Локомотиве", то и отдача должна быть приличная.