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"Знание языка ему помогает". Агент объяснил, как Батраков влился в коллектив

Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, как российский полузащитник выстраивает отношения с партнёрами по "Галатасараю".
Фото: Getty Images
В частности, агент отметил хорошее взаимопонимание футболиста с Виктором Осимхеном и Лукасом Торрейрой.

- Алексей - очень коммуникабельный парень и умеет выстраивать отношения в коллективе. Знание языка ему помогает в этом. Тем более ребята видят, какую пользу он приносит команде. Поэтому такие отношения выстраиваются не только со звёздами и остальными игроками, но и со всем клубом.

Могу поделиться информацией, что со всеми людьми из клуба у него сложились очень добрые и профессиональные отношения, - цитирует Кузьмичева "СЭ".

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Батракова 13 матчей за "Галатасарай", шесть забитых мячей и три голевые передачи. Россиянин перешёл в турецкую команду из "Локомотива" 20 августа.

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