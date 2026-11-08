"Знание языка ему помогает". Агент объяснил, как Батраков влился в коллектив

- Алексей - очень коммуникабельный парень и умеет выстраивать отношения в коллективе. Знание языка ему помогает в этом. Тем более ребята видят, какую пользу он приносит команде. Поэтому такие отношения выстраиваются не только со звёздами и остальными игроками, но и со всем клубом.
Могу поделиться информацией, что со всеми людьми из клуба у него сложились очень добрые и профессиональные отношения, - цитирует Кузьмичева "СЭ".
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Батракова 13 матчей за "Галатасарай", шесть забитых мячей и три голевые передачи. Россиянин перешёл в турецкую команду из "Локомотива" 20 августа.