Сергей Юран: руководству "Спартака" не стоит спешить расстаться с Самедовым и Джано

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран прокомментировал информацию, согласно которой руководство красно-белых известило защитника Сальваторе Боккетти, хавбеков Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что на них не рассчитывают, и они вправе подыскивать себе новые клубы.– Мне жалко Ананидзе, у которого много травм. Это игрок спартаковского стиля, что демонстрировал, когда был здоров, – говорит Юран. – Попов так не закрепился в стартовом составе. У Боккетти лучшие годы позади, а в "Спартаке" всегда стоят максимальные задачи. А вот Самедов, считаю, еще не сказал своего последнего слова у красно-белых. Летом человек выступал на чемпионате мира, а осенью уже изжил себя? Не думаю. Может быть, не в качестве первого номера на позиции, но тайм-полтора вполне способен проводить на приличном уровне. В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.– Надо еще посмотреть, как проявит себя новичок. Главное, чтобы не получилось так, что игрока купили впопыхах. Ведь сколько футболистов так и не заиграли в "Спартаке". Не думаю, что покупка Айртона свидетельствует о том, что Комбаров не нужен. Травмы, дисквалификации – тренер начинает ломать голову, кого поставить. На каждую позицию в топ-клубах нужно иметь двух исполнителей. Пусть конкурируют.– Кононов только месяц с копейками поработал. Сборы и весенняя часть буду шансом для Роши проявить себя. Не исключено, что мнение тренера об этом футболисте поменяется.– Раз продают Попова, то Еременко, скорее всего, оставят.