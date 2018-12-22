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Сергей Юран: руководству "Спартака" не стоит спешить расстаться с Самедовым и Джано

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран прокомментировал информацию, согласно которой руководство красно-белых известило защитника Сальваторе Боккетти, хавбеков Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что на них не рассчитывают, и они вправе подыскивать себе новые клубы.

– Мне жалко Ананидзе, у которого много травм. Это игрок спартаковского стиля, что демонстрировал, когда был здоров, – говорит Юран. – Попов так не закрепился в стартовом составе. У Боккетти лучшие годы позади, а в "Спартаке" всегда стоят максимальные задачи. А вот Самедов, считаю, еще не сказал своего последнего слова у красно-белых. Летом человек выступал на чемпионате мира, а осенью уже изжил себя? Не думаю. Может быть, не в качестве первого номера на позиции, но тайм-полтора вполне способен проводить на приличном уровне. В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.

– На место Комбарова купили бразильца Айртона. Это говорит о том, что Дмитрий не нужен команде?

– Надо еще посмотреть, как проявит себя новичок. Главное, чтобы не получилось так, что игрока купили впопыхах. Ведь сколько футболистов так и не заиграли в "Спартаке". Не думаю, что покупка Айртона свидетельствует о том, что Комбаров не нужен. Травмы, дисквалификации – тренер начинает ломать голову, кого поставить. На каждую позицию в топ-клубах нужно иметь двух исполнителей. Пусть конкурируют.

– А что скажете о Педро Роше? Кононов его выпускал на два матча, но, судя по всему, форвард его не впечатлил.

– Кононов только месяц с копейками поработал. Сборы и весенняя часть буду шансом для Роши проявить себя. Не исключено, что мнение тренера об этом футболисте поменяется.

– С Еременко надо расставаться?

– Раз продают Попова, то Еременко, скорее всего, оставят.

"Спорт-экспресс"
Теги: Самедов Юран Джано Спартак
Сегодня, 19:48
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#2  ale  Вятка (Сегодня, 20:11)
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Болеет за:
«Спартак»
а я за самедова, пригодится еще. Он бомжам регулярно отгружает. Джано хрустальный, надо продавать. Еременко ничего пока не показал


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#1  murchelo06  Magas (Сегодня, 20:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Еременко надо оставлять и Джано тоже
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
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