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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Юран: руководству "Спартака" не стоит спешить расстаться с Самедовым и Джано
Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран прокомментировал информацию, согласно которой руководство красно-белых известило защитника Сальваторе Боккетти, хавбеков Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что на них не рассчитывают, и они вправе подыскивать себе новые клубы.
– Мне жалко Ананидзе, у которого много травм. Это игрок спартаковского стиля, что демонстрировал, когда был здоров, – говорит Юран. – Попов так не закрепился в стартовом составе. У Боккетти лучшие годы позади, а в "Спартаке" всегда стоят максимальные задачи. А вот Самедов, считаю, еще не сказал своего последнего слова у красно-белых. Летом человек выступал на чемпионате мира, а осенью уже изжил себя? Не думаю. Может быть, не в качестве первого номера на позиции, но тайм-полтора вполне способен проводить на приличном уровне. В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.
– На место Комбарова купили бразильца Айртона. Это говорит о том, что Дмитрий не нужен команде?
– Надо еще посмотреть, как проявит себя новичок. Главное, чтобы не получилось так, что игрока купили впопыхах. Ведь сколько футболистов так и не заиграли в "Спартаке". Не думаю, что покупка Айртона свидетельствует о том, что Комбаров не нужен. Травмы, дисквалификации – тренер начинает ломать голову, кого поставить. На каждую позицию в топ-клубах нужно иметь двух исполнителей. Пусть конкурируют.
– А что скажете о Педро Роше? Кононов его выпускал на два матча, но, судя по всему, форвард его не впечатлил.
– Кононов только месяц с копейками поработал. Сборы и весенняя часть буду шансом для Роши проявить себя. Не исключено, что мнение тренера об этом футболисте поменяется.
– С Еременко надо расставаться?
– Раз продают Попова, то Еременко, скорее всего, оставят.
"Спорт-экспресс"
– Мне жалко Ананидзе, у которого много травм. Это игрок спартаковского стиля, что демонстрировал, когда был здоров, – говорит Юран. – Попов так не закрепился в стартовом составе. У Боккетти лучшие годы позади, а в "Спартаке" всегда стоят максимальные задачи. А вот Самедов, считаю, еще не сказал своего последнего слова у красно-белых. Летом человек выступал на чемпионате мира, а осенью уже изжил себя? Не думаю. Может быть, не в качестве первого номера на позиции, но тайм-полтора вполне способен проводить на приличном уровне. В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.
– На место Комбарова купили бразильца Айртона. Это говорит о том, что Дмитрий не нужен команде?
– Надо еще посмотреть, как проявит себя новичок. Главное, чтобы не получилось так, что игрока купили впопыхах. Ведь сколько футболистов так и не заиграли в "Спартаке". Не думаю, что покупка Айртона свидетельствует о том, что Комбаров не нужен. Травмы, дисквалификации – тренер начинает ломать голову, кого поставить. На каждую позицию в топ-клубах нужно иметь двух исполнителей. Пусть конкурируют.
– А что скажете о Педро Роше? Кононов его выпускал на два матча, но, судя по всему, форвард его не впечатлил.
– Кононов только месяц с копейками поработал. Сборы и весенняя часть буду шансом для Роши проявить себя. Не исключено, что мнение тренера об этом футболисте поменяется.
– С Еременко надо расставаться?
– Раз продают Попова, то Еременко, скорее всего, оставят.
"Спорт-экспресс"
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