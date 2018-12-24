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Олег Кузьмин: я готов приступить к тренерской деятельности, жду предложений

Экс-игрок "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин рассказал о своих планах.

"Закончил обучение и готов приступить к тренерской работе. Жду предложений. "Рубин"? Пока туда не зовут", - цитирует Кузьмина Sport24.
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 15:25
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Тренируй пока ФК КАМАЗ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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