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Массимо Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: "Как ты, босс?"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своём общении с известным специалистом Антонио Конте и кличке, которую он дал тренеру. Ранее Каррера входил в тренерский штаб Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.

"С Конте общаемся примерно раз в месяц. Я его зову боссом, пишу ему: "Как ты, босс?" С Дель Пьеро и Раванелли общаемся меньше. Всё-таки с Конте мы вместе работали пять лет - три в "Ювентусе" и ещё два в сборной Италии.

Когда встречаюсь со своими друзьями, я обычный человек. Самым главным для меня является семья. Так было всегда, даже когда я был футболистом. Семья обеспечивает спокойствие и выступает некой стеной. Так происходит, даже если у вас самая обычная работа", - сказал Каррера.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Конте Спартак
Сегодня, 21:35
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#1  teacher   (Сегодня, 22:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Вспомнился Хлестаков, который с Пушкиным на дружеской ноге!!! Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Конте?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…».
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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