Массимо Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: "Как ты, босс?"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своём общении с известным специалистом Антонио Конте и кличке, которую он дал тренеру. Ранее Каррера входил в тренерский штаб Конте в "Ювентусе" и сборной Италии."С Конте общаемся примерно раз в месяц. Я его зову боссом, пишу ему: "Как ты, босс?" С Дель Пьеро и Раванелли общаемся меньше. Всё-таки с Конте мы вместе работали пять лет - три в "Ювентусе" и ещё два в сборной Италии.Когда встречаюсь со своими друзьями, я обычный человек. Самым главным для меня является семья. Так было всегда, даже когда я был футболистом. Семья обеспечивает спокойствие и выступает некой стеной. Так происходит, даже если у вас самая обычная работа", - сказал Каррера.