Новости партнеров

Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который летом был на просмотре в "Зените", объяснил, почему в итоге решил перейти в стан "армейцев".

"На сборе с "Зенитом" мне говорили, что мною довольны, Семак вроде как тоже меня хотел. Я приехал после сбора, всё как-то тянулось – они не могли решить вопросы по моему контракту. И в итоге всё заглохло. Из-за денег? Это последнее, о чём я всегда думаю. Нет, дело было в другом. Они не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике. Я так понял, что там было что-то про "Зенит-2", набор формы и так далее. Видимо, не были уверены, что после такого перерыва я смогу играть.

В это же время появился интерес со стороны ЦСКА. Мне позвонили, сказали, что хотят видеть меня в команде и рассчитывают на меня. Мы сразу поехали в Москву, встретились и обсудили условия контракта. Долго не думали, мне сразу сказали, что я буду играть. Сразу понял, что здесь более профессиональный подход к делу, плюс Лига чемпионов. Для меня это был наилучший вариант", - цитирует Ахметова "Чемпионат.сом".
Теги: Ахметов Зенит ЦСКА
Сегодня, 22:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Ниндзя   (Сегодня, 23:19)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну в Зените хватает народу и так. В ЦСКА ты нужнее... blush
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.