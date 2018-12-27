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Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который летом был на просмотре в "Зените", объяснил, почему в итоге решил перейти в стан "армейцев".
"На сборе с "Зенитом" мне говорили, что мною довольны, Семак вроде как тоже меня хотел. Я приехал после сбора, всё как-то тянулось – они не могли решить вопросы по моему контракту. И в итоге всё заглохло. Из-за денег? Это последнее, о чём я всегда думаю. Нет, дело было в другом. Они не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике. Я так понял, что там было что-то про "Зенит-2", набор формы и так далее. Видимо, не были уверены, что после такого перерыва я смогу играть.
В это же время появился интерес со стороны ЦСКА. Мне позвонили, сказали, что хотят видеть меня в команде и рассчитывают на меня. Мы сразу поехали в Москву, встретились и обсудили условия контракта. Долго не думали, мне сразу сказали, что я буду играть. Сразу понял, что здесь более профессиональный подход к делу, плюс Лига чемпионов. Для меня это был наилучший вариант", - цитирует Ахметова "Чемпионат.сом".
"На сборе с "Зенитом" мне говорили, что мною довольны, Семак вроде как тоже меня хотел. Я приехал после сбора, всё как-то тянулось – они не могли решить вопросы по моему контракту. И в итоге всё заглохло. Из-за денег? Это последнее, о чём я всегда думаю. Нет, дело было в другом. Они не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике. Я так понял, что там было что-то про "Зенит-2", набор формы и так далее. Видимо, не были уверены, что после такого перерыва я смогу играть.
В это же время появился интерес со стороны ЦСКА. Мне позвонили, сказали, что хотят видеть меня в команде и рассчитывают на меня. Мы сразу поехали в Москву, встретились и обсудили условия контракта. Долго не думали, мне сразу сказали, что я буду играть. Сразу понял, что здесь более профессиональный подход к делу, плюс Лига чемпионов. Для меня это был наилучший вариант", - цитирует Ахметова "Чемпионат.сом".
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