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Ананидзе нельзя будет играть против "Спартака" по условиям аренды

Грузинский хавбек, который до конца сезона будет выступать за самарский клуб, не сможет выйти на поле против "красно-белых".

– Нет, Джано, не сможет сыграть со "Спартаком" по условиям аренды, – рассказал директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов "Спорт-Экспрессу".
Теги: Спартак Джано Крылья Советов
Сегодня, 14:48
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#5  Bolo Yeung   (Сегодня, 16:35)
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online

Цитата: CSKA-180505
Как всегда у спама и бомжей,скрытые договорняки...

Если Гинер это практикует, это вовсе не означает что другие занимаются такой мерзостью...
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Как же свиные возмущались,когда мы запрещали своим игрокам против нас играть. Вот теперь посмотрим что про себя скажут .


Не путай тёплое с мягким.
Мы БЕЗУСЛОВНО запрещаем - нельзя и всё!

Вы же хотели заработать.
Ну, и заработали.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 15:53)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Как всегда у спама и бомжей,скрытые договорняки...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Как же свиные возмущались,когда мы запрещали своим игрокам против нас играть. Вот теперь посмотрим что про себя скажут .


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Steed   (Сегодня, 15:10)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Какой ужас)
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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