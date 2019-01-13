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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
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Ананидзе нельзя будет играть против "Спартака" по условиям аренды
Грузинский хавбек, который до конца сезона будет выступать за самарский клуб, не сможет выйти на поле против "красно-белых".
– Нет, Джано, не сможет сыграть со "Спартаком" по условиям аренды, – рассказал директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов "Спорт-Экспрессу".
– Нет, Джано, не сможет сыграть со "Спартаком" по условиям аренды, – рассказал директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов "Спорт-Экспрессу".
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