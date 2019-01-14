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Георгий Джикия - о переходе Джано в "Крылья Советов": грустно, когда происходят такие потери

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника красно-белых Джано Ананидзе на правах аренды в "Крылья Советов".

"Конечно, грустно, когда происходят такие потери. Джано для меня не просто одноклубник, но и один из лучших друзей. Конечно, мне его не хватает, но я с пониманием отнесся к его уходу. Жду его летом обратно", - цитирует игрока пресс-служба "Спартака".
Теги: Спартак Крылья Советов Джикия Ананидзе
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