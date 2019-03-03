Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Леонид Федун: кто третий владелец "Спартака" - тайна. Контрольный пакет - у меня

Леонид Федун заявил, что ему принадлежит контрольный пакет акций московского "Спартака".

Ранее клуб сменил структуру собственности: вместо офшорной компании Moran Trading Resources у него появились российские собственники.

В СМИ появлялась информация, что большая доля акций принадлежит партнеру Федуна по "Лукойлу" Вагиту Алекперову. Однако Федун ее опроверг. Также известно, что у клуба есть третий акционер, имя которого Федун раскрыть отказался.

"Кто третий - коммерческая тайна. Но контрольный пакет у меня", - цитирует Федуна Sport24.ru.
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 21:07
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:53)
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Тише-тише, осторожно
Догадаться невозможно
Что скрывает Леонид

Тише-тише , что он прячет?
Если прячет - это значит
Что опять кто-тО пuздИт
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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