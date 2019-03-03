Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Георгий Джикия: наш с Самедовым и Джано диалог в "Вотсапе" называется "ОПГ "Сирень"
Защитник «Спартака" Георгий Джикия прокомментировал уход из команды полузащитников Джано Ананидзе и Александра Самедова.
"Джано за последние два года стал моим лучшим другом, наверное, даже одним из самых близких друзей. Мне было очень обидно, что он покинул "Спартак". Точнее ушёл в аренду, но в глубине души я прекрасно понимаю, что это футбольная жизнь и такое происходит. Отнёсся к этому с пониманием, жду его обратно летом. Потому что прошло уже 10 дней на сборах, и мне его не хватает. Кстати, не только его, Александр Самедов также покинул "Спартак", у нас было трио.
У нас есть хэштег и в "Вотсапе" диалог, который называется "ОПГ "Сирень". В честь ресторана Александра Самедова. Есть, конечно, аллюзия на ОПГ "Ромашка", но это никак не связано, просто шутки, которые мы придумали в раздевалке. А хэштег "СэмДжиДжан", — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.
"Джано за последние два года стал моим лучшим другом, наверное, даже одним из самых близких друзей. Мне было очень обидно, что он покинул "Спартак". Точнее ушёл в аренду, но в глубине души я прекрасно понимаю, что это футбольная жизнь и такое происходит. Отнёсся к этому с пониманием, жду его обратно летом. Потому что прошло уже 10 дней на сборах, и мне его не хватает. Кстати, не только его, Александр Самедов также покинул "Спартак", у нас было трио.
У нас есть хэштег и в "Вотсапе" диалог, который называется "ОПГ "Сирень". В честь ресторана Александра Самедова. Есть, конечно, аллюзия на ОПГ "Ромашка", но это никак не связано, просто шутки, которые мы придумали в раздевалке. А хэштег "СэмДжиДжан", — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.
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