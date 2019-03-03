Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Георгий Джикия: наш с Самедовым и Джано диалог в "Вотсапе" называется "ОПГ "Сирень"

Защитник «Спартака" Георгий Джикия прокомментировал уход из команды полузащитников Джано Ананидзе и Александра Самедова.

"Джано за последние два года стал моим лучшим другом, наверное, даже одним из самых близких друзей. Мне было очень обидно, что он покинул "Спартак". Точнее ушёл в аренду, но в глубине души я прекрасно понимаю, что это футбольная жизнь и такое происходит. Отнёсся к этому с пониманием, жду его обратно летом. Потому что прошло уже 10 дней на сборах, и мне его не хватает. Кстати, не только его, Александр Самедов также покинул "Спартак", у нас было трио.

У нас есть хэштег и в "Вотсапе" диалог, который называется "ОПГ "Сирень". В честь ресторана Александра Самедова. Есть, конечно, аллюзия на ОПГ "Ромашка", но это никак не связано, просто шутки, которые мы придумали в раздевалке. А хэштег "СэмДжиДжан", — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.
Теги: Самедов Джикия Ананидзе Спартак
Сегодня, 14:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  serg17   (Сегодня, 15:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
лучше в футбол играл чем в телефон балбес
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#3  Мишке   (Сегодня, 15:01)
  • -2
  •  (4)
online

Рано или поздно Глашка и Кочерга и тебя выживут)))


--------------------
мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:55)
  • 0
  •  (6)

Джано за последние два года стал моим лучшим другом, наверное, даже одним из самых близких друзей. Мне было очень обидно, что он покинул "Спартак".

Вот кто с Джано сроднился на тысячу процентов - это Роша. Парень сразу смикитил, что можно так, - eбать мозги и получать зарплату. И последние игры на говнофонбете это только подтвердили.

Джано ушел, но он остался. Теперь в виде Роши. Это не "Сирень" и не "Ромашка" - это мох, ягель блеать, плесень - не выведешь без купороса.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:51)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Тарасовке цветут ромашки и сирень...
та-да
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.