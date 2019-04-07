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Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

"Рубин" - "Арсенал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Арсенала" на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

"Рубин": Иван Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбышев, Могилевец, Игорь Коновалов, Сагитов.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Сегодня, 15:27
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