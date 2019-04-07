Россия РПЛ 2018/19
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Сигурдарсон: это был не наш день (1)
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"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
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Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
08:01
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
07:41
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
04:31
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
"Рубин" - "Арсенал": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Арсенала" на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
"Рубин": Иван Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбышев, Могилевец, Игорь Коновалов, Сагитов.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
"Рубин": Иван Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбышев, Могилевец, Игорь Коновалов, Сагитов.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
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