Обещание Новосельцева к матчу "Ростов" - "Спартак": всегда платим свои долги

"Ростов" подготовил необычные билеты к матчу 23-го тура премьер-лиги против "Спартака", передает официальный твиттер "Ростова".Они выполнены в стиле популярного сериала "Игра престолов": в частности, на одном из билетов запечатлен Король Ночи в шарфе красно-белых, а на другом - защитник дончан Иван Новосельцев, изображение которого сопровождается надписью: "Всегда платим свои долги".Ранее "Ростов" анонсировал этот матч в схожем стиле: главный тренер "Спартака" Олег Кононов был представлен в образе Короля Ночи, а рулевой дончан Валерий Карпин - в виде его главного противника Джона Сноу - Короля Севера. В день игры состоится премьера первой серии заключительного сезона "Игры престолов".