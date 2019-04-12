Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Обещание Новосельцева к матчу "Ростов" - "Спартак": всегда платим свои долги

"Ростов" подготовил необычные билеты к матчу 23-го тура премьер-лиги против "Спартака", передает официальный твиттер "Ростова".

Они выполнены в стиле популярного сериала "Игра престолов": в частности, на одном из билетов запечатлен Король Ночи в шарфе красно-белых, а на другом - защитник дончан Иван Новосельцев, изображение которого сопровождается надписью: "Всегда платим свои долги".

Ранее "Ростов" анонсировал этот матч в схожем стиле: главный тренер "Спартака" Олег Кононов был представлен в образе Короля Ночи, а рулевой дончан Валерий Карпин - в виде его главного противника Джона Сноу - Короля Севера. В день игры состоится премьера первой серии заключительного сезона "Игры престолов".
Теги: Новосельцев Ростов Спартак
Сегодня, 19:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  avs1967  tula (Сегодня, 20:12)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бл... маленькие дети с большими х_и
Регистрация: 1.03.2013 [жалоба]
#1  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 19:45)
  • +1
  •  (3)

Жене заплати для начала
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама