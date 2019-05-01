Сергей Силкин: что Широков сделал для "Динамо"? Ничего. Только щеки надувал и критиковал

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу завершения банком ВТБ покупки ФК «Динамо» и уходе из клуба заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Широкова, а также рассказал, чего ждет от матча с ЦСКА в 27 туре РПЛ.

- Команда борется за выживание - для «Динамо» это нонсенс. По большому счету, перспективы я не вижу. Ну хорошо - вольются какое-то деньги и кого-то из игроков приобретут. Но, понимаете, дом начинает строиться не с крыши, а с фундамента. Возьмите к примеру школы, которые готовят резерв - условий никаких нет. Когда я пацаном приходил в «Динамо», были и поля на Флотской, была малая арена, был манеж - сейчас все уничтожено. Я не знаю, про какую перспективу говорить. И мы сейчас смотрим на команду мастеров тоже в неприглядном свете.- Без комментариев.- Он год был. Он что сделал? Ничего.Только критиковал и щеки надувал. Думаю, что ничего полезного для «Динамо» он не сделал. Я считаю, что человек, который пришел на руководящую должность, должен работать на перспективу клуба, а не на то, чтобы искать там какие-то недостатки. Чтобы о чем-то говорить, надо сначала свой вклад внести, а потом уже люди будут определять, как ты сработал. А говорить, что плох тренер или еще кто-то, - мне это не очень понятно. Человек только закончил играть, и его на такую должность ставят! Вместо того, чтобы созидать, он разрушает.- Чего ждать? Команда выходит, она бьется, старается. Она же не выходит с поднятыми руками. Я не знаю, чего ждать. Перспективы нет - вот что главное.- Да. Я еще раз говорю: клуб строится не с команды мастеров. Команда мастеров - это просто накупил двадцать футболистов, и все. Но клуб не так строится. Вот, например, «Краснодар» - сколько Галицкий сил и финансов вложил? Он построил стадион, построил академию, появились свои воспитанники, появились задачи. И то они пока не могут выйти на тот уровень, на который хотят. Почему? Потому что время нужно. А мы это время потеряли. Были у нас в Москве для академии лучше условия, сейчас - хуже. Всегда говорили о том, что базовый состав - это свои воспитанники. Так было всегда... Что же касается игры с ЦСКА, я болею и всегда буду болеть за «Динамо». Я верю, что команда не упадет вниз. Хотелось бы, конечно, чтобы в трансферное окно она усилилась. Но команда опять же борется, нельзя сказать, что она играет безвольно. Но все равно, это не то «Динамо», которое хотелось бы видеть. Очень хочется, чтобы динамовцы выиграли у ЦСКА, но то, что я этого желаю, это ничего не значит. Надо же понимать, что и для ЦСКА, который находится наверху, важны очки, и для динамовцев тоже. Я все равно буду болеть за то, чтобы «Динамо» хотя бы очко забрало.- Пусть приобретает. Думаю, что ЦСКА только «за» будет. На двадцать миллионов можно будет приобрести полкоманды хороших и перспективных игроков.