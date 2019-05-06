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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Андрей Созин: ЦСКА симпатичная команда? Но статистика у неё не слишком симпатичная

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин, комментируя ничейный результат между ЦСКА и "Динамо", оценил последние выступления "армейцев" в чемпионате России.

"Часто приходится слышать, что у ЦСКА симпатичная команда. Это такой штамп, в смысл которого особо никто не вникает. Я понимаю, что такое симпатичная девушка. Но абсолютно не понимаю, за чем скрывается симпатичность футбольной команды. Предполагаю, что ЦСКА так называют, потому что команда часто играет в агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, ищет удачу у чужих ворот. Но в том же матче с «Динамо» за эту симпатичную команду становилось тревожно каждый раз, когда динамовцы переходили в атаку.

Впрочем, это субъективное восприятие, а ведь есть также статистика, которая у ЦСКА не слишком симпатичная. Например, команда не выигрывает в матчах, в которых пропустила первой. Симпатично сыграли в Лиге чемпионов, обыграли мадридский «Реал», но в итоге заняли последнее место в группе. Можно вспомнить, что в последних пяти матчах ЦСКА набрал всего 5 очков — это 13-й результат в чемпионате, то есть на уровне аутсайдеров. Такими темпами и при хорошей форме тульского "Арсенала" можно вообще выпасть из первой пятёрки и впервые за тысячу лет остаться без еврокубков. Остаётся пожелать ЦСКА избавиться от симпатичности, взамен постараться приобрести больше прагматичности и спортивной злости. В повседневной жизни, так называют команды которые имеют стальные мужские достоинства. Такая команда выигрывает чемпионаты и различные лиги. А симпатичные скрся в середине", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин ЦСКА Динамо
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