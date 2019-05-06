Россия РПЛ 2018/19
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У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
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Александр Медведев: по-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета
Андрей Созин: ЦСКА симпатичная команда? Но статистика у неё не слишком симпатичная
Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин, комментируя ничейный результат между ЦСКА и "Динамо", оценил последние выступления "армейцев" в чемпионате России.
"Часто приходится слышать, что у ЦСКА симпатичная команда. Это такой штамп, в смысл которого особо никто не вникает. Я понимаю, что такое симпатичная девушка. Но абсолютно не понимаю, за чем скрывается симпатичность футбольной команды. Предполагаю, что ЦСКА так называют, потому что команда часто играет в агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, ищет удачу у чужих ворот. Но в том же матче с «Динамо» за эту симпатичную команду становилось тревожно каждый раз, когда динамовцы переходили в атаку.
Впрочем, это субъективное восприятие, а ведь есть также статистика, которая у ЦСКА не слишком симпатичная. Например, команда не выигрывает в матчах, в которых пропустила первой. Симпатично сыграли в Лиге чемпионов, обыграли мадридский «Реал», но в итоге заняли последнее место в группе. Можно вспомнить, что в последних пяти матчах ЦСКА набрал всего 5 очков — это 13-й результат в чемпионате, то есть на уровне аутсайдеров. Такими темпами и при хорошей форме тульского "Арсенала" можно вообще выпасть из первой пятёрки и впервые за тысячу лет остаться без еврокубков. Остаётся пожелать ЦСКА избавиться от симпатичности, взамен постараться приобрести больше прагматичности и спортивной злости. В повседневной жизни, так называют команды которые имеют стальные мужские достоинства. Такая команда выигрывает чемпионаты и различные лиги. А симпатичные скрся в середине", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Часто приходится слышать, что у ЦСКА симпатичная команда. Это такой штамп, в смысл которого особо никто не вникает. Я понимаю, что такое симпатичная девушка. Но абсолютно не понимаю, за чем скрывается симпатичность футбольной команды. Предполагаю, что ЦСКА так называют, потому что команда часто играет в агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, ищет удачу у чужих ворот. Но в том же матче с «Динамо» за эту симпатичную команду становилось тревожно каждый раз, когда динамовцы переходили в атаку.
Впрочем, это субъективное восприятие, а ведь есть также статистика, которая у ЦСКА не слишком симпатичная. Например, команда не выигрывает в матчах, в которых пропустила первой. Симпатично сыграли в Лиге чемпионов, обыграли мадридский «Реал», но в итоге заняли последнее место в группе. Можно вспомнить, что в последних пяти матчах ЦСКА набрал всего 5 очков — это 13-й результат в чемпионате, то есть на уровне аутсайдеров. Такими темпами и при хорошей форме тульского "Арсенала" можно вообще выпасть из первой пятёрки и впервые за тысячу лет остаться без еврокубков. Остаётся пожелать ЦСКА избавиться от симпатичности, взамен постараться приобрести больше прагматичности и спортивной злости. В повседневной жизни, так называют команды которые имеют стальные мужские достоинства. Такая команда выигрывает чемпионаты и различные лиги. А симпатичные скрся в середине", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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