Александр Точилин: Костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, у "Сочи" есть

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (12)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (12)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (5)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (5)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (2)
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (2)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
Вчера, 18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Вчера, 18:27
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
Вчера, 17:51
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Вчера, 17:43
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
Вчера, 17:24
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
Вчера, 17:08
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (15)
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (15)
Вчера, 16:18
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
Вчера, 15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
Вчера, 15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (11)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (11)
Вчера, 15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 15:21
Диего Симеоне: я не беспокоюсь за будущее Гризманна
Диего Симеоне: я не беспокоюсь за будущее Гризманна
Вчера, 14:14
Огнен Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии (1)
Огнен Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии (1)
Вчера, 13:52
"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения (3)
"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения (3)
Вчера, 13:21
"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро (2)
"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро (2)
Александр Точилин: Костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, у "Сочи" есть
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что клуб сможет закрепиться в премьер-лиге.
"Мы должны с руководством обсудить. Может, для премьер-лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт, играть еще два тура. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в премьер-лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления.
Пока еще полного осознания того, что вышли в премьер-лигу нет, игра только закончилась, надо переспать и уже потом думать о следующем сезоне. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до премьер-лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата". - цитирует Точилина ТАСС.
"Мы должны с руководством обсудить. Может, для премьер-лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт, играть еще два тура. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в премьер-лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления.
Пока еще полного осознания того, что вышли в премьер-лигу нет, игра только закончилась, надо переспать и уже потом думать о следующем сезоне. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до премьер-лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата". - цитирует Точилина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.