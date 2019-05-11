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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Александр Точилин: Костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, у "Сочи" есть

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что клуб сможет закрепиться в премьер-лиге.

"Мы должны с руководством обсудить. Может, для премьер-лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт, играть еще два тура. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в премьер-лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления.

Пока еще полного осознания того, что вышли в премьер-лигу нет, игра только закончилась, надо переспать и уже потом думать о следующем сезоне. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до премьер-лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата". - цитирует Точилина ТАСС.
Теги: Точилин Сочи
Вчера, 23:18
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2
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#2  Чесайнаг  Сочи (Вчера, 23:57)
  • -1
  •  (1)

Тренер рыжий чересчур .И игроков нет местных Неинтересно
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#1  american boy   (Вчера, 23:22)
  • +1
  •  (1)

С таким костяком по дороге Енисея поедите
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
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