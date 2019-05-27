Гендиректор "Сочи": Денисов? Даже обсуждать не хочу
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о задачах, которые стоят перед командой в сезоне-2019/20 РПЛ, а также ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Игоря Денисова.
"Перед командой на сезон 2019/20 стоит задача сохранения прописки в РПЛ. У нас есть довольно много позиций, которые мы хотели бы усилить. Работа в этом направлении ведется. По примерному бюджет на трансферы у нас уже понимание есть, но озвучивать мы его пока не будем.
С Николаем Заболотным и Евгением Песеговым планируем продлить контракты. Обольский, Маргасов и Касаев, которые находятся сейчас в "Сочи" в аренде, могут остаться на постоянной основе, если мы договоримся и нам это будет необходимо.
Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу", - цитирует Рубашко Sport24.
"Перед командой на сезон 2019/20 стоит задача сохранения прописки в РПЛ. У нас есть довольно много позиций, которые мы хотели бы усилить. Работа в этом направлении ведется. По примерному бюджет на трансферы у нас уже понимание есть, но озвучивать мы его пока не будем.
С Николаем Заболотным и Евгением Песеговым планируем продлить контракты. Обольский, Маргасов и Касаев, которые находятся сейчас в "Сочи" в аренде, могут остаться на постоянной основе, если мы договоримся и нам это будет необходимо.
Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу", - цитирует Рубашко Sport24.