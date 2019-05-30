"Зенит" может расстаться с Маркизио, если восстановление после травмы затянется
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио может покинуть питерский клуб. Об этом рассказал главный тренер Сергей Семак.
"Его приход — в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11 футболистов топовыми были 11. Не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой. Многие же ждали от него этого и в "Зените". Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.
Если восстановление будет затягиваться, то будем обсуждать. Это спорт. Мое личное мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм", - цитирует Семака "Фонтанка".
"Его приход — в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11 футболистов топовыми были 11. Не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой. Многие же ждали от него этого и в "Зените". Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.
Если восстановление будет затягиваться, то будем обсуждать. Это спорт. Мое личное мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм", - цитирует Семака "Фонтанка".